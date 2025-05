Maestros y doctores, las otras víctimas del robo de identidad en Ecuador

Hay dos grupos de jubilados que se suman a las víctimas de suplantación de identidad: doctores y profesores. A decir del vocero y presidente de la agrupación de los maestros jubilados, Harry Valarezo, son más los afectados. “Pero hay temor de asentar la demanda en la Fiscalía. Hay miedo de que los ataquen debido a represalias”, dijo a EXPRESO Valarezo.

Agregó que se sienten respaldados por la Defensoría del Pueblo del Guayas y que esperan que al final de este túnel no solo se pueda ver la luz, sino que realmente se fortalezca el sistema virtual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de su banco, para que no existan más casos en los que “delincuentes se llevan el dinero de los jubilados mediante el delito penal de la suplantación de identidad”, manifestó Valarezo.

Al respecto, el IESS dijo estar fortaleciendo la seguridad del sistema, cuyos detalles los dará a conocer próximamente. Este Diario aún espera que el Biess atienda una solicitud de entrevista.

“Hay una red de corrupción”

Él está cansado de la lentitud en la Fiscalía. Lleva casi un año en la lucha para que se resuelva su caso de suplantación de identidad. Por eso decidió salir en la prensa y hasta convertirse en el vocero de doctores afectados cuyos nombres han sido usados para obtener créditos fraudulentos en el Banco del Seguro Social (Biess). Aseguró que conoce unos quince casos de suplantación de identidad.

El doctor Víctor Flores le contó a Diario EXPRESO que obtuvieron un préstamo quirografario de 25.000 dólares a su nombre, y que más los intereses llega a 35.000 dólares la suma que tiene que pagar. Y todo porque “existe una red de corrupción que está al interior del ente y que se dedica a cambiar los datos personales, para robar dinero a los jubilados”, denunció.

Contradice la hipótesis de que la suplantación de identidad se da porque se descuida la clave. “A mí no me pueden decir eso. En mi caso, aseguraron que yo había ido a cambiar los datos. Pero he demostrado que el día del delito (cambio de correo, de número de teléfono, dirección, cuenta de ahorros y clave), yo estaba dando una conferencia médica fuera del país”, indicó.

Según Flores, los cambios se hicieron en una agencia del IESS de Durán y que existe una red que al parecer incluye a entidades financieras. “De otra manera no se podría justificar que saquen cuentas bancarias sin asegurarse de que esa persona es quien asegura ser”.

Flores sospecha que incluso es posible que estén involucrados quienes laboran en las ventanillas del IESS. “Cuando uno va a denunciar la suplantación de identidad, dicen que algún familiar lo hizo o que uno descuidó la clave. En mi caso, no pasó ninguna de las dos casos”.

El vocero de los doctores destacó que decidió dar la cara porque quiere que la corrupción del IESS y del Biess sea erradicada. Y se refirió a otro caso no denunciado en la Fiscalía: “A una viuda de 80 años de edad, con un hijo con discapacidad, se le llevaron 9.000 dólares”. La persona no tiene dinero para contratar un abogado, ni la fuerza para andar en todos los trámites y no ha denunciado. “Hay más afectados, pero no denuncian hasta por miedo a la mafia”, admitió.

Autoridad. El defensor del Pueblo del Guayas, Gonzalo Ortega, escucha a jubilados afectados. GERARDO MENOSCAL

“Pondremos denuncia colectiva”, dicen afectados por el robo de datos

El defensor del Pueblo del Guayas, Gonzalo Ortega, le explicó a Diario EXPRESO que de cuatro casos denunciados en la Fiscalía que ya han tenido sentencia, ganaron dos, para que no se siga descontando dinero por las cuotas de un crédito que los adultos mayores perjudicados no tramitaron. Además, para que les devuelvan los valores ya cobrados.

Ortega aseguró que está enterado de que muchos no quieren hacer una denuncia porque no tienen dinero y por temor a la represalia. Entonces, se va a presentar una denuncia colectiva en la Fiscalía, de acción de protección.

En el grupo de los maestros jubilados que son víctimas de la suplantación de identidad, se conoce que hay unos 11 afectados, pero no todos han asentado su denuncia, señaló Harry Valarezo, presidente de la agrupación de maestros jubilados.

Solicitó a las autoridades que no se hagan los desentendidos con los casos denunciados en la Fiscalía, pues la situación amerita encender las alertas para evitar estos delitos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y en su banco (Biess).

“Solicitamos que se castigue a los culpables de la suplantación de identidad. Y que además de devolver el dinero cobrado y que se deje de hacer el descuento, que en algunos casos es de hasta 800 dólares, se deben pedir disculpas públicas”, pidió Valarezo.

Piden que se pronuncie Noboa por los casos de suplantación

Los adultos mayores, que prefieren conservar su anonimato, piden que el presidente Daniel Noboa se pronuncie sobre estos casos, porque es un grupo vulnerable el que está siendo afectando con el delito penal de suplantación de identidad.

“Somos un grupo importante que salió a votar y que ahora necesita que las autoridades actúen, investiguen y sancionen a la red de delincuentes que están cometiendo suplantación de identidad”, dijo Mario (nombre protegido).

Se espera que esta semana se publique el informe de la Defensoría, que incluirá las sugerencias de lo que deben hacer el IESS y el Biess.

