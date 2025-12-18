Lighthouse impulsa en Santa Elena un proyecto solar de 75 MWp

La planta fotovoltaica se construirá en un terreno de 122 hectáreas y tiene una inversión inicial de $50 millones

La empresa privada del país pretende fortalecer la matriz energética nacional con la creación de la planta fotovoltaica Faro de San Marco, un proyecto solar de 75 megavatio pico (MWp) a construirse en la provincia de Santa Elena y que estaría listo para el primer trimestre de 2027.

El proyecto estará liderado por Lighthouse, filial del Grupo DIFARE y, según la compañía, busca marcar también un hito clave en la transición hacia fuentes de energía más limpias en el país.

La planta se construirá en un terreno de 122 hectáreas ubicado en la localidad de Baños Termales de San Vicente. La Fase I de esta iniciativa implica una inversión que asciende a $50 millones, según indica el comunicado de DIFARE.

“Estamos muy optimistas con el proyecto Faro de San Marco. Esta iniciativa se convertirá en la mayor planta fotovoltaica privada del país, y nos entusiasma la posibilidad de ser un actor relevante en el sector energético, brindando confianza y una participación activa para ayudar a reducir el riesgo eléctrico que afecta al Ecuador de manera recurrente. El respaldo y la solidez del Grupo DIFARE han sido determinantes para la consolidación de este hito”, comenta Jaime Portaluppi M, gerente general de Lighthouse.

De acuerdo con la compañía, una vez en operación, se estima que la planta generará aproximadamente 106.000 MW/h anuales, energía suficiente para abastecer a cerca de 15.000 hogares, con un impacto ambiental limpio y equivalente a la siembra de 1.440 millones de árboles al año.

Estructura de la planta

La planta fotovoltaica estará compuesta por 107.000 módulos fotovoltaicos bifaciales, montados sobre estructuras fijas a dos aguas. Incorporará inversores en cadena y estaciones de transformación, garantizando el uso de tecnología de alta eficiencia y el cumplimiento de estándares internacionales de operación.

La energía generada utilizará la red de distribución de CNEL y operará dentro del marco de regulación vigente. Se prevé que el proyecto entre en operación comercial en el primer trimestre de 2027.

“Con Faro de San Marco, Grupo DIFARE da un paso trascendental al diversificar su aporte al país, inyectando la misma solidez y confianza que nos caracteriza, ahora en el sector energético. Este proyecto ofrece una fuente de energía limpia, eficiente y de largo plazo, y marca un antes y un después en la infraestructura fotovoltaica privada nacional, demostrando que la visión empresarial puede y debe alinearse con el bienestar de las personas y el planeta”, menciona Carlos Cueva Mejía, presidente ejecutivo de Grupo DIFARE.

