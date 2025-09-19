Libro conmemorativo honra el legado publicitario de Paco Solá

La agencia de comunicación Norlop presentó un libro conmemorativo que celebra la trayectoria de un pionero de la publicidad en Ecuador. La obra titulada "Norlop, El legado de Paco Solá" recopilan más de 60 años de historia, creatividad y visión empresarial.

La empresa informó a través de un comunicado que la obra documenta también la evolución de la industria publicitaria ecuatoriana desde la mirada de una de sus agencias más emblemáticas.

El libro, compuesto por nueve capítulos, recorre la evolución de Norlop desde sus inicios en 1963 hasta su consolidación como una agencia integral y parte de una red global. A través de entrevistas, fotografías, campañas icónicas y testimonios, la obra recoge momentos clave de innovación, transformación tecnológica y una cultura centrada en el poder de las ideas y el impacto humano.

Esta publicación es, además, un testimonio de los valores que marcaron el camino de Norlop: creatividad, ética y excelencia. Paco Solá fue un visionario que transformó la forma de hacer comunicación comercial en el país. Una de sus frases más emblemáticas, incluida en el libro, lo resume todo: “¡La publicidad es comunicación… lo fue en los sesenta, lo es hoy y lo será siempre!”.

La trayectoria de Paco Solá

Más allá de su rol en la agencia, Paco Solá desempeñó un papel decisivo en la institucionalización de la publicidad en Ecuador. Fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP) en 1973 y 1986, desde donde impulsó iniciativas como el primer estudio de sintonía de radio y televisión del país, el certamen Cóndor para premiar la creatividad local, y la publicación de la revista Publicidad como órgano oficial del gremio.

Además, fue uno de los socios fundadores de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, hoy Universidad Casa Grande (UCG), donde la cátedra de Estrategia y Gestión de Marca lleva su nombre, como reconocimiento a su legado formador.

“Mi mayor legado es lo que les he dado a mis hijos, no en forma de acciones de Norlop, sino en la forma de encarar la vida, la vida familiar, la unión, el buen comportamiento… y eso lo han aplicado en el negocio”, reflexionaba Paco Solá. Su visión continúa viva hoy bajo el liderazgo de sus hijos, Paco y Ceci Solá Tanca.

