Las ventas durante el Cyber Monday 2025 crecieron el 26,3%.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), las ventas en Ecuador durante la jornada de descuentos digitales que se celebró el pasado lunes 1 de diciembre conocida como Cyber Monday 2025, crecieron 26,3 % frente al año anterior.

De acuerdo con información de comprobantes electrónicos, el SRI afirma que las ventas ese día, tanto en línea como en establecimientos físicos, alcanzaron $1.411 millones, es decir, $294 millones más frente a los $1.117 millones registrados en el Cyber Monday de 2024.

En un comunicado, la entidad tributaria atribuye este incremento a “las políticas económicas implementadas por el presidente Daniel Noboa y sus medidas”. “Un resultado que confirma que el país atraviesa una fase sostenida de crecimiento”, añade.

Entre las medidas presidenciales a las que se refiere la entidad, destaca el adelanto del décimo tercer sueldo, ordenado el presidente Daniel Noboa, “que incrementó la capacidad de consumo de miles de familias y se reflejó directamente en mayores niveles de ventas”.

Se extiende hasta el 7 de diciembre

El Cyber Monday es una jornada global de descuentos online, celebrada justo después del Black Friday, y que se enfoca en compras por internet de tecnología, moda, viajes y más.

Para este año, el Cyber Monday se extiende por 7 días de descuentos en línea, hasta el próximo 7 de diciembre y trae descuentos.

El portal cybermonday.ec ofrece descuentos irrepetibles en categorías como electrodomésticos, tecnología, pasajes aéreos, moda, joyería, artículos para el hogar, productos para mascotas y más. Participan marcas como Sony, Tía, Orocash, Almacenes Estuardo Sánchez, Artefacta, RadioShack, Claro, Agripac, Aéropostale, Petstation, Pycca, Pharmacy’s, Cruz Azul, Copa Airlines y McDonald’s, entre otras.

Desde 2012, esta iniciativa ha buscado dinamizar el comercio electrónico en Ecuador, y desde 2016 se realizan dos ediciones anuales por la alta demanda.

