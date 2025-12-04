Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

5G
5G en Ecuador: las ciudades con cobertura y requisitos para el nuevo servicio.Internet

5G en Ecuador: las ciudades con cobertura y requisitos para el nuevo servicio

Cuatro ciudades del país ya cuentan con este avance tecnológico a partir de este mes de diciembre

En Ecuador, la tecnología del 5G ya está disponible desde este mes de diciembre en varias ciudades, después de que las telecomunicadoras CNT, Claro y Tigo firmaran la concesión de este internet hasta 10 veces más rápido que su versión anterior (4G).

Te puede interesar ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

dinero

La liquidez y riesgo país llevan las tasas productivas a la baja

Leer más

¿En dónde ya funciona este Internet?

CNT inauguró el servicio en octubre de 2025 con 422 estaciones base, y Claro lo activó en diciembre. Tigo (antes Movistar) se sumará en 2026.

No obstante, hasta el momento y por las coberturas de CNT y Claro, las ciudades que ya cuentan con este servicio de Internet de alta velocidad son Guayaquil, Quito, Puerto Ayora y Coca.

Según CNT, se espera que en los próximos meses 5G llegue también a Cuenca, Ambato, Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Qué requisitos se necesitan cumplir para acceder a este nuevo servicio?

Para acceder al servicio, los usuarios necesitan cumplir con estos requisitos:

  • Tener un teléfono móvil compatible con 5G (es decir, con antena 5G).
  • No es necesario cambiar de chip: puedes mantener tu SIM actual.
  • Contratar un plan móvil de una operadora que ya haya activado 5G en tu ciudad. En el caso de Claro, no implicó un costo extra en el lanzamiento inicial para los usuarios en ciudades con cobertura.
RELACIONADAS

¿Qué significa contar con una cobertura 5G?

El 5G trae una latencia más baja y velocidades de datos muy superiores al 4G, lo que beneficia streaming, descargas, videollamadas, videojuegos en línea, etc.

Más allá del usuario individual, se espera que la nueva red impulse en Ecuador servicios en áreas como salud, educación, ciudades inteligentes, agronomía y minería.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Google Trends 2025: Ranking de las películas más buscadas, con Superman en el top

  2. 5G en Ecuador: las ciudades con cobertura y requisitos para el nuevo servicio

  3. Emprendimientos, artesanías y comida típica: la Megaféria por Fiestas de Quito

  4. Contraloría detecta más de $ 5,7 millones en glosas en auditoría al Metro de Quito

  5. Partido Socialista español, salpicado por denuncias de acoso sexual

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  3. Lista de infieles Ecuador: cuando el chisme viral se convierte en riesgo legal real

  4. Fiestas de Quito 2025: Daniel Noboa ofrece tres grandes obras para la capital

  5. Ya es oficial: Parque del sur de Guayaquil se llamará "Los 4 niños de Las Malvinas"

Te recomendamos