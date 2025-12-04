Cuatro ciudades del país ya cuentan con este avance tecnológico a partir de este mes de diciembre

5G en Ecuador: las ciudades con cobertura y requisitos para el nuevo servicio.

En Ecuador, la tecnología del 5G ya está disponible desde este mes de diciembre en varias ciudades, después de que las telecomunicadoras CNT, Claro y Tigo firmaran la concesión de este internet hasta 10 veces más rápido que su versión anterior (4G).

Te puede interesar ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

La liquidez y riesgo país llevan las tasas productivas a la baja Leer más

¿En dónde ya funciona este Internet?

CNT inauguró el servicio en octubre de 2025 con 422 estaciones base, y Claro lo activó en diciembre. Tigo (antes Movistar) se sumará en 2026.

No obstante, hasta el momento y por las coberturas de CNT y Claro, las ciudades que ya cuentan con este servicio de Internet de alta velocidad son Guayaquil, Quito, Puerto Ayora y Coca.

Según CNT, se espera que en los próximos meses 5G llegue también a Cuenca, Ambato, Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Qué requisitos se necesitan cumplir para acceder a este nuevo servicio?

Para acceder al servicio, los usuarios necesitan cumplir con estos requisitos:

Tener un teléfono móvil compatible con 5G (es decir, con antena 5G).

No es necesario cambiar de chip: puedes mantener tu SIM actual.

Contratar un plan móvil de una operadora que ya haya activado 5G en tu ciudad. En el caso de Claro, no implicó un costo extra en el lanzamiento inicial para los usuarios en ciudades con cobertura.

¿Qué significa contar con una cobertura 5G?

El 5G trae una latencia más baja y velocidades de datos muy superiores al 4G, lo que beneficia streaming, descargas, videollamadas, videojuegos en línea, etc.

Más allá del usuario individual, se espera que la nueva red impulse en Ecuador servicios en áreas como salud, educación, ciudades inteligentes, agronomía y minería.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!