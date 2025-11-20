Expreso
STARBUCKS
Los clientes que visitan una tienda de café Starbucks.Archivo

La huelga de empleados de Starbucks se amplía a más cafeterías en EE. UU.

los empleados que protestan han pasado de ser 1.000 a 2.000

La huelga de empleados de Starbucks afiliados al sindicato Starbucks Workers United (SWU) se amplió este jueves 20 de noviembre de 2025 a más cafeterías en Estados Unidos una semana después de iniciarse la acción, con la que reclaman mejores condiciones laborales.

El sindicato indicó hoy que los establecimientos en huelga han subido de 65 a 95 en todo el país, y los empleados que protestan han pasado de ser 1.000 a 2.000, sin aparentes avances para cerrar un convenio colectivo en una negociación estancada desde hace meses.

"Simplemente queremos un salario neto más alto, mejores horas, protecciones más fuertes y el fin del acoso sindical. Han pasado meses desde que Starbucks nos ofreció una propuesta de contrato seria. Hasta que lo hagan, seguiremos escalando", dijo el SWU en X.

El consejero delegado de Starbucks, Brian Niccol, dijo el viernes en un mensaje interno que las ventas estaban marcando récords al inicio de la temporada navideña, recoge CNBC, precisamente una fecha clave elegida por los empleados en huelga para ejercer presión.

Varias autoridades son solidarios

La huelga ha generado mensajes de solidaridad de algunos políticos demócratas, incluido el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, que llamó al boicot de Starbucks bajo el lema "si no hay contrato, no hay café".

Más de un centenar de legisladores demócratas, entre senadores y congresistas, han firmado cartas dirigidas al CEO de Starbucks pidiéndole que vaya a la mesa de negociación, y señalaron que este ha recibido una compensación de 95 millones de dólares desde que se incorporó.

SWU señala que hace seis meses que las conversaciones están paradas y que la empresa "rechazó ofrecer nuevas propuestas para abordar los reclamos de los trabajadores para más personal, salarios más altos y la resolución de cientos de cargos por prácticas laborales injustas".

El sindicato, formado a finales de 2021 y que ha ganado fuerza, indica en su web que representa a 11.000 trabajadores repartidos por 550 locales de Estados Unidos. Starbucks tiene unos 17.000 locales en el país.

