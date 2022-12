Todavía no se destraba. El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José Prado, aseguró este 8 de diciembre de 2022 que aún no hay una respuesta satisfactoria por parte de México a los planteamientos que ha realizado Ecuador para sellar el acuerdo comercial.

"Todavía no hemos recibido, a pesar de los intercambios constantes y la última que hicimos hace dos semanas con el presidente Lasso y el canciller Juan Carlos Holguín, no hemos recibido todavía de México una propuesta satisfactoria. ¿A qué me refiero satisfactoria? Me refiero a que todavía no tenemos una propuesta que nos permita decir que banano y camarón estén dentro de ese acuerdo con los niveles de cuotas, de ingresos de exportaciones que nosotros creemos que son lo mínimo necesario para poder ingresar a ese mercado", dijo Prado, en entrevista con Radio Democracia.

El banano y camarón son los productos estrella de Ecuador en los cuales hay desacuerdo para firmar el tratado comercial. Los productores y el gobierno de ese país han mencionado su preocupación ante el posible ingreso del camarón y banano nacional. En ese contexto, uno de los planteamientos del Gobierno ha sido proponer cuotas de ingreso, al menos en los dos productos ecuatorianos.

El objetivo de Ecuador era suscribir un tratado comercial con México para poder ingresar a la Alianza del Pacífico en la Cumbre del bloque de países que ha sido aplazada en dos ocasiones. Se esperaba que se celebre en Perú el 14 de diciembre de 2022, pero debido a los problemas políticos en ese país el evento ha quedado suspendido.

"Dados los últimos acontecimientos en Perú, se ha convenido posponer la Cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Lima. Les mantendré informados", dijo Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores de México.