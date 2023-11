La jornada laboral también sufre ‘apagones’ en época de cortes

Los cortes de luz, que empezaron hace casi un mes y que se prevé se extenderán hasta diciembre, afectan el día a día de los ecuatorianos en distintos ámbitos, siendo el laboral uno de ellos. Este no ha sido un problema para el empleado que trabaja en empresas que, con generadores eléctricos, amortiguan los efectos, aquí la mayor carga se la llevan quienes hacen teletrabajo o realizan una tarea ‘freelance’ que se ve trastocada hasta con dos horas diarias de suspensión del servicio.

Horarios de cortes de luz en Ecuador: 23 y 24 de noviembre no habrá apagones Leer más

El anuncio de una pausa en los cortes, desde hoy hasta el domingo, es un alivio para Irving Almeida, quien ha tenido -con cada suspensión programada (de 15:00 a 17:00 en Mucho Lote II) iniciar la búsqueda de lugares que a esas horas cuenten con el servicio. La primera opción es recurrir a cafeterías cercanas para utilizar la red wifi.

“Eso implica no tener que caminar dos kilómetros solo para tomar un té y tener internet por esas horas en algún lugar público, pero ese descanso será por poco tiempo, la siguiente semana volveremos a lo mismo”, reclama . Y así, hasta diciembre, mes en el que se prevé dure esta medida.

Consecuencias Los usuarios se quejan por una ralentización en sus servicios o daños en sus equipos de red informática.



Para otros ciudadanos, los cortes no solo han significado la necesidad de trasladarse, sino extender su horario de trabajo para reponer las horas no laboradas durante los cortes. “A mí y a varios de mis compañeros se nos va la luz, y por las horas que estamos sin trabajar, la empresa nos pide que repongamos más adelante y cumplamos con el tiempo sin electricidad. Algo que no nos parece justo, porque muchos igual seguimos trabajando aún sin luz”, sostiene Jorge, un empleado de un empresa de telecomunicaciones, quien pidió anonimato, pues teme algún tipo de represalia, por su queja.

Lea también: La prestación de servicios, en auge ante la falta de trabajo

Los apagones no solo implica no poner a operar aparatos eléctricos como computadores, sino verse impedido a tener un buen servicio de telecomunicaciones. Desde el pasado 27 de octubre, fecha en que ejecuta esta medida, las quejas también se han dado por la falta de internet fijo (que funciona 100% con electricidad) o las intermitencias que se han detectado en estas últimas semanas por el servicio de navegación móvil.

Se va la luz y también el internet fijo, por lo que me toca usar mis datos celulares para cumplir con mis obligaciones. Si se descarga, no tengo cómo seguir trabajando.

Paula Chusan, ciudadana



Teletrabajar puede reducir a la mitad la huella de carbono frente a ir a la oficina Leer más

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones no ha cuantificado con cifras las afectaciones por los cortes, pero sí ha evidenciado un mayor número de quejas por daños e interferencias en servicios de internet fijo por parte de los usuarios que necesitan de esta conectividad para seguir con sus actividades laborales o académicas.

Patricia Falconí, directora del gremio, detalla que “por la sobrecarga de energía al regreso, pueden existir zonas donde convergen varias fuentes de transmisión a la par y eso causa que en unos puntos existan daños en aparatos e intermitencias en su funcionamiento”. Falconí niega que el servicio de telecomunicación móvil se vea afectado, pues no dependen del suministro de energía pública, pero las redes fijas sí se ven pausadas, y como consecuencia, llegan estas quejas.

Lea también: Los cortes de electricidad generan la queja ciudadana

Yo trabajo de forma independiente, así que no respondo con horarios fijos, pero mi cronograma de entrega de proyectos se ha retrasado varias veces por falta de electricidad.

Jaime Muñoz, ciudadano



Pero los reclamos por la suspensión de energía suelen ir más allá cuando esta toca los bolsillos. Para Dominique Campaña y Paula Chusan, iniciar antes la jornada no se ha contemplado en su empresa, pero en su deber de cumplimiento sí se han visto obligadas a utilizar sus propios recursos para cumplir. Cuando requieren internet, dicen, generalmente se ven obligadas a usar los datos móviles de su celular para no retrasar su agenda. “Donde trabajo se tiene pensado contratar un módem o plan adicional para compensar los minutos o datos propios utilizados”, comenta Campaña.

Trabajadores y empleadores se preparan para discutir un aumento del salario básico Leer más

El problema es más complejo, según las profesiones. Carlos Medina, Fernando Guime, ambos ejecutivos de ventas, y Gabriela Matamoros, redactora en una agencia de comunicación, requieren de estar constantemente conectados a redes wifi. En el caso de Guime y Medina, necesitan estar en contacto constante con sus clientes, y Matamoros, necesita actualizar las páginas webs.

Yo estoy a media jornada, pero por mi horario de cortes, debo comenzar antes mi día, para así estar a tiempo con mis asignaciones y entregarlas durante mi horario de trabajo.

Gabriela Matamoros, ciudadana



“No puedo perder el contacto con mis clientes, debo estar al tanto de lo que necesiten, esa es mi labor principal pero sin un medio de comunicación no puedo seguir con mi día a día. En lo personal, prefiero ir a una cafetería, gasto en una bebida y ya, pero con mis datos es más pesado y en cualquier momento se pueden terminar”, comenta Medina.

Mientras que Matamoros, quien trabaja a media jornada, opta por iniciar temprano sus labores y usar sus datos celulares cuando es necesario. “A mí me toca pasar mucho tiempo en Wordpress (página web), y debo sí o sí usar internet, por lo que inicio antes mi trabajo y las tareas que requieren de esta red los soluciono primero”, asevera.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!