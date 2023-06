Álvarez Villamar, ex gerente operativo del Decevale, debía entregarse a la justicia de EE.UU. el pasado 22 de mayo, tras haber sido condenado a 26 meses de cárcel en ese país por haber sido parte de una red de sobornos a cambio de facilitar millonarias inversiones de Isspol. No obstante, eso no se ha dado debido a las apelaciones presentadas en contra del dictamen, que esta vez lo llevan a solicitar una reducción del 33 % de la pena; es decir, bajar de 26 a 17 meses el tiempo de encierro.

Así consta en la solicitud que Paul D. Petruzzi, abogado de Ávararez, remitió al Tribunal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos el pasado 26 de junio, acogiéndose a la Regla 35, un mecanismo legal de ese país que permite, a quienes cooperen con la justicia norteamericana, acogerse a una pena reducida, si el acusado proporciona una cooperación valiosa después de su sentencia.

En el documento, al que accedió EXPRESO, Petruzzi alega que su representado tiene el derecho a acceder a una conmutación de la pena, debido al aporte entregado en el marco de un acuerdo de colaboración firmado con la justicia norteamericana, en la que además de declarar su culpabilidad, proporcionó información clave.

"La cooperación del Sr. Álvarez incluyó una reunión con agentes y fiscales donde se proporcionó un resumen histórico completo del esquema ISSPOL/Decevale. Él identificó a todos los cómplices actualmente acusados y no acusados, incluidos policías de alto rango oficiales en Ecuador, su cooperación fue fundamental en la preparación de la extradición solicitud de Jorge Cherrez y útil para inducir a Luzuriaga a declararse culpable", dice el documento.

Por otra parte, alega haber ayudado a identificar los activos involucrados en el esquema que afectaron las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Todo esto, "a pesar de enterarse de que otros personas que cooperaron en el esquema ISSPOL habían sido asesinadas o que había recibido amenazas de muerte".

Álvarez, quien en julio del 2021 aceptó ante la justicia de ese país haber recibido más de 3 millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar millonarias inversiones de Isspol, fue condenado el pasado 14 de diciembre de 2022. Fue acusado de haberse confabulado con Jorge Chérrez Miño, presidente de IBcorp Investment, para negociar bonos de deuda de Ecuador en poder del Isspol, simulando una supuesta custodia de dichos papeles en el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale).

El Isspol le confió cerca de 693 millones de dólares en bonos del Estado (deuda interna y externa) a Jorge ‘el Mago’ Chérrez, quien habría supuestamente actuado en complicidad con Álvarez para hacer viable una operación prohibida por la ley. Además de Álvarez, John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol y Jorge Chérrez, también están siendo procesados por la justicia de ese país. Luzuriaga fue condenado a casi cinco años de prisión, mientras que sobre Chérrez pesa una orden de extradición.

Renato González, director del Isspol, sigue de cerca el proceso judicial. Para él Álvarez es un delincuente confeso que participó en despojarle al ISSPOL de casi 700 millones de dólares, por ende "cualquier rebaja adicional a las que ya ha accedido se constituye en una afrenta a 90.000 familias de la seguridad social policial".

Más allá de hacer que pague una pena justa, dijo, lo importante de todo esto, "es que toda esa información que se está originando no se quede solo en conocimiento y uso de la Justicia norteamericana, sino sobre todo que sea remitida a la Fiscalía ecuatoriana para que acá también se establezcan responsables, que por lo pronto continúan deambulando libre y pacientemente, incluso en el ámbito político", dijo.