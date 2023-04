Tres meses más deberá esperar la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado en el caso Isspol para su reinstalación. La diligencia será el 10 de julio.

La jueza Irene Pérez aceptó este jueves 20 de abril el pedido de diferimiento de la diligencia en la que el fiscal Alex Castillo debía anunciar el dictamen. Carlos Carbo, uno de los 10 investigados por el caso, cambió de abogado y su nuevo patrocinador solicitó tiempo para poder tener conocimiento del tema.

La mayoría de abogados no presentó objeción y la jueza dispuso que se le concedan copias de los audios de las audiencias efectuadas hasta el momento. Además el abogado también busca copias del expediente. El fiscal señaló que hasta el momento eso no se había solicitado a esa entidad. El martes, un abogado recibió dos salarios de multa por no asistir a la audiencia del caso Isspol.

La Fiscalía investigó a 10 personas por el presunto delito en caso del posible perjuicio de más de 200 millones a los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).