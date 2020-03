Las aerolíneas confirman tener el servicio, no obstante la oferta es baja.

Pese a que los aeropuertos de Guayaquil y Quito mantienen abiertas sus operaciones para atender los vuelos de carga y las pocas salidas internacionales (solo a través de vuelos chárter o privados), las aerolíneas no están abasteciendo toda la demanda de traslado de ciertos productos, entre ellos insumos médicos.

La mañana de este 18 de marzo, representantes de un laboratorio de Guayaquil comunicaron la escasez de vuelos para mandar muestras o recibir viales de Quito, los receptores que utilizan para realizar el examen que les permite si una persona tiene o no el virus.

"Al día nos dan 100 o 150, no hay suficiente stock. Como no hay vuelos regulares, estamos optando por enviar las muestras a través de taxi privado, un medio que también tiene dificultad o retraso para llegar", dijo este representante, quien prefirió no ser identificado.

El Ministro de Transporte, Gabriel Martínez, recordó que no existen restricción alguna para los vuelos de carga, "estos están permitidos", dijo.

Ante esto, tanto Avianca como Latam aseguraron que su servicio al respecto se ha mantenido; no obstante, quedó pendiente informar con qué frecuencia se lo hace y a qué sectores están sirviendo. Copa, por su parte, comunicó que todos sus vuelos están cancelados hasta el 6 de abril, incluyendo los que se ejecutaban con este cometido.