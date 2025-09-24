Incentivo productivo: cómo los transportistas accederán a 2.000 dólares en efectivo

Nueva modalidad facilita el acceso al subsidio que compensa la eliminación del diésel subsidiado

Incentivos. El Gobierno ya ha entregado 10 millones de dólares a 13.000 transportistas.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MTOP) habilitó una nueva alternativa para que los transportistas accedan al incentivo productivo gubernamental, permitiendo ahora el retiro directo en ventanillas bancarias de hasta $2.000 en efectivo.

A través de su cuenta oficial en X, la cartera de Estado informó que los beneficiarios podrán seleccionar la opción "retiro en ventanilla" en la plataforma registro.mtop.gob.ec. Una vez completada la solicitud, desde el 29 de septiembre podrán acudir a las agencias autorizadas del Banco del Pacífico y BanEcuador para realizar el retiro.

Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA Leer más

Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para compensar a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel, implementada como parte del ajuste económico del país.

📢 Respondiendo a lo requerimientos de los transportistas, habilitamos una nueva forma para recibir el incentivo productivo: retiro en efectivo por ventanilla.



✅ Ingresa en https://t.co/JUf1EM9pov y seleccionar la opción “retiro en ventanilla” en la plataforma.

💵 Podrán… pic.twitter.com/9exzgHEiVT — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) September 23, 2025

Avances en la entrega del beneficio

El ministro de Infraestructura y Transporte ha informado que, hasta este 23 de septiembre de 2025, se han entregado 10 millones de dólares a 13.000 transportistas que completaron su registro en la plataforma oficial.

Los montos del incentivo productivo varían según el tipo de transporte: $1.000 mensuales para transporte intraprovincial, $1.800 para interprovincial, y entre $400 y $700 para transporte urbano.

Requisitos para acceder al beneficio

Según el Decreto Ejecutivo que establece este beneficio, uno de los requisitos fundamentales es mantener el estatus activo en el registro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Los transportistas deben cumplir con toda la documentación requerida y completar el proceso de inscripción en la plataforma digital habilitada por el MTOP.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ