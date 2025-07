Novacero inaugura la planta fotovoltaica más grande de Ecuador

El pasado jueves, 17 de julio, la empresa ecuatoriana Novacero inauguró su planta del km 26 de la vía a Daule, en Guayaquil, un sistema de generación fotovoltaica que promete cubrir hasta el 90 % de su demanda energética. El sistema, operativo desde finales de junio, es el más grande del país para autoconsumo privado, lo que aportará a la eficiencia energética nacional y reducirá la huella de carbono de la compañía.

Actualmente, esta planta fotovoltaica es la más grande en operación en Ecuador. Su capacidad instalada supera a la de la Central Fotovoltaica Salinas, tiene una potencia de 2 megavatios (MW) según el Informe Anual del CENACE del 2023. También se posiciona por encima del proyecto El Aromo, en la provincia de Manabí, que contempla una capacidad de 200 MW. Mientras Salinas ya opera pero en menor escala, El Aromo sigue en fase de implementación y se espera que entre en funcionamiento este mismo año. En ese contexto, la planta ubicada en Vía a Daule destaca no solo por su dimensión, sino por su aporte inmediato al sistema eléctrico nacional.

El parque fotovoltaico ocupa 34.000 m² de cubiertas industriales, el equivalente a más de cuatro canchas de fútbol. Sobre esa superficie están instalados 7.002 paneles solares, con una potencia eléctrica instalada de 4,23 MWp. La construcción del sistema comenzó en febrero de 2025. Su diseño e instalación estuvieron a cargo del Grupo RQ, mientras que la validación técnica fue realizada por la empresa alemana SMA Solar Technology AG.

Hacia la sostenibilidad energética

De acuerdo con el Gerente de Planta en Guayaquil, Aldo Martínez, la decisión de incorporar energía solar fue estratégica y coherente con la visión empresarial seguir una hoja de ruta con la sostenibilidad: “La mejor manera de hacer lo que predicamos es utilizar energías limpias. El estiaje no fue la razón por la que decidimos hacer este proyecto. A lo largo del 2024 nosotros empezamos a pensar qué tipo de energía utilizar; la energía solar era la más limpia y muy efectiva para nosotros dentro de la planta”.

"La energía solar era la más limpia y muy efectiva para nosotros dentro de la planta". Aldo Martínez, Gerente de Planta

Martínez señaló que el ahorro para el Estado también es significativo: “Nosotros producimos dentro del proyecto fotovoltaico aproximadamente 490.000 kilovatios al mes. Al año son 5 millones novecientos”.

Aunque los excedentes de energía generados durante las horas pico no son remunerados directamente, Novacero obtiene una compensación ese excedente es devuelto en la noche cuando la energía fotovoltaica decae pero hay espacio en las instalaciones para instalar más paneles: “Si nosotros hiciéramos una planta fotovoltaica más grande, los excedentes serían mayores para inyectar, pero ya no hay compensación, no hay regulación para que nos paguen”.

Consultado sobre un posible cambio normativo, respondió: “Claro. Nosotros tenemos siquiera unos 22.000 m² más para poner paneles”.

Beneficios ambientales, sociales y económicos

Hay beneficio económico porque se genera energía a un costo menor. Aldo Martínez Gerente de Planta

Martínez hizo un llamado al sector privado a seguir el camino hacia una industria más limpia: “Que sigan el ejemplo de Novacero porque en realidad hay múltiples beneficios: hay beneficio económico porque se genera energía a un costo menor; segundo, hay beneficio social porque dejamos de consumir energía que se puede utilizar para los habitantes del país, en nuestro caso son 2.500 viviendas que pueden aprovechar; y tercero, hay un beneficio ambiental porque reducimos 10.000 toneladas de generación de CO₂ en 15 años”.

También cuestionó el modelo energético actual: “El hecho de que la energía eléctrica en nuestro país sea generada una parte hidráulica y otra parte térmica contamina el medio ambiente”.

Eficiencia energética y futuro renovable

Debido a la intermitencia natural de la energía solar, el porcentaje de cobertura energética varía, aunque se mantiene alto: “El 92 % es el promedio, porque existen meses donde se genera mayor cantidad de energía —el 100 %—, y meses donde se genera menos. Entonces baja y termina en un promedio del 92 %”.

En las horas pico (de 10h00 a 14h00), la planta genera más energía de la que consume y ese excedente se inyecta a la red pública. No obstante, la empresa mantiene conexión con la red eléctrica nacional, ya que la generación solar depende de factores climáticos, como la nubosidad, y de la variación de la radiación solar a lo largo del día. Esta conexión es especialmente necesaria durante la noche o en momentos de baja irradiación, además de ser requerida por ciertas normativas vigentes: “Tenemos proyectado seguir avanzando. Siempre hay una limitante dentro de la red pública. Hay regulaciones que nos permiten llegar hasta el 99 %. Debido a la ocupación de la línea eléctrica a lo largo de la vía a Daule, llegamos al 92 %”.

También se preparan nuevas instalaciones en otras ciudades: “Estamos trabajando en más proyectos de energías renovables para las plantas de Lasso y Quito. Se está evaluando qué tipo de energías usar, pero la tendencia es tener energías renovables en todas las plantas, por nuestro espíritu de sostenibilidad”.

Inversión, retorno y rentabilidad

Durante la inauguración, el gerente general de Novacero, Ramiro Garzón, confirmó el estado operativo total del sistema: “Vamos a estar un mes desde las primeras pruebas. Hoy estamos al 100 % operativos con todos los paneles instalados. Son 34.000 m² sobre las naves”.

También destacó el apoyo recibido: “Autoridades del Ministerio de Energía y Minas, CNEL, ARCONEL… nos han apoyado con permisos y facilidades para poder conectarnos a la red pública. A la final, esta energía alguien tiene que controlar y son las autoridades, a quienes invitamos que sean los primeros en ver que esto ya está operando”.

Garzón enfatizó que el proyecto busca inspirar a otras empresas e instituciones financieras: “La idea de hoy es contagiar a la banca a que apoye este tipo de proyectos verdes, y al sector empresarial decirles que son proyectos rentables. No hay cosa más cara que no tener energía”.

La ventaja va a ser importante para tener precios competitivos en los productos que ofrecemos. Ramiro Garzón Gerente general de Novacero

Sobre la inversión y el tiempo para amortizar el costo de este proyecto detalló: “Está cercana a los 2 millones y medio de dólares por estos 4,2 MW. Con los rendimientos que tiene el sistema, los retornos de inversión se están hablando de 7 años en promedio. Después de que se pague el proyecto, solo tendríamos el costo del mantenimiento. La ventaja va a ser importante para tener precios competitivos en los productos que ofrecemos y bajo las condiciones actuales de no existir energía, creemos que es rentable”.

Y sobre la vida útil de los paneles: “Hablan de que tienen una vida útil de 20 años, pero uno va detectando que algunos paneles no están generando la energía que se requiere. Se va haciendo recambios. Depende del cuidado y mantenimiento que uno le dé. Nosotros lo vamos a lograr, estamos seguros”.

Visión energética nacional

Garzón también compartió su criterio sobre la matriz energética del Ecuador aunque la creación del proyecto que no fue planteado meramente para apalear los estragos por la crisis energética pero si se toma en cuenta la debilidad de la matriz de producción actual y que esta puede ser una vía para disminuir riesgos si se presentan estiajes en un futuro próximo : “Todo el país debería tener una matriz energética donde se priorice la solar. Ecuador es riquísimo en generación geotérmica: se habla de más de 10.000 MW que podríamos tener. Ese tipo de generación se debe combinar con energía hidráulica. La térmica la teníamos, pero nunca le dimos mantenimiento, y ese fue el impacto que sufrió el país, el mix energético es lo mejor.

Planteó la necesidad de planificación territorial: “Lo ideal es tener generación al lado oriental y occidental de la cordillera, porque los comportamientos son distintos. Eso es lo mejor: un manejo serio de la matriz energética que debe tener el país”.

Consultado sobre las alianzas público-privadas: “Yo creo que no han funcionado en este país porque, lamentablemente, en la parte del gobierno no hay personas que tomen decisiones. Y cuando lo hacen, generalmente tienen problemas con la Contraloría. El Estado tiene que concesionar, no buscar alianzas público-privadas. Ellos regular y dar libertad para invertir, eso sí se puede. Como a veces he dicho: si los políticos no nos apoyan, que no nos estorben, pero que nos dejen avanzar”.

