Importación de energía desde Colombia apunta a reducir costos en Ecuador, según Noboa

La venta de energía eléctrica, que anunció la semana anterior el Ministerio de Energía y Minas de Colombia, fue aclarada este 28 de julio de 2025 por el presidente Daniel Noboa, en un entrevista en radio Sucre.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que la semana anterior que se retomaron las exportaciones de electricidad hacia Ecuador. Si bien este tipo de intercambios son usuales, en esta ocasión la novedad fue que la reactivación se realizó a través de recurso generado con hidroeléctricas nacionales.

La generación de este tipo de recurso, con agua, tiene un precio más competitivo frente a la que se produce en las plantas térmicas, que emplean combustibles derivados del petróleo.

Así, en los últimos días Colombia exportó electricidad a Ecuador mediante generación hidráulica, con un pico programado de 228 megavatios (MW) entre las 14:00 y 15:00 del 24 de julio.

Mientras tanto, el 25 de julio de 2025 este intercambio -desde el país vecino- representó 237 megavatios hora (MWh), según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Además, estos intercambios se produjeron, pese a que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano afirmó el 7 de julio de 2025, que “no tendremos necesidad de comprar energía a Colombia este año”. Entonces, atribuyó esta medida al manejo eficiente de los embalses, la activación de centrales térmicas y otras acciones.

¿Por qué Colombia importaba antes energía térmica a Ecuador?

En septiembre de 2024, Colombia exportaba en promedio 338 megavatios diarios de electricidad a Ecuador. Sin embargo, debido a una crisis hídrica que afectó gravemente el nivel de los embalses, el Gobierno colombiano decidió suspender completamente las exportaciones de energía eléctrica desde el 30 de septiembre de 2024.

Esta medida fue tomada en medio de la crisis eléctrica, que atravesaba Ecuador, debido al déficit de energía que hubo en esa época de estiaje para cubrir la demanda. Esta situación provocó que Ecuador tenga apagones de hasta 14 horas al día.

Tras un mes y medio de restricción, Colombia modificó su política energética el 16 de noviembre de 2024, permitiendo nuevamente las exportaciones hacia Ecuador. No obstante, se estableció que estas solo podían realizarse con energía generada desde plantas térmicas y únicamente cuando existieran excedentes, es decir, una vez cubierta completamente la demanda nacional.

Esta medida se mantuvo vigente hasta mediados de julio de 2025, cuando Colombia retomó el envío de energía hidroeléctrica al haber recuperado parte de su capacidad de generación.

El presidente Daniel Noboa justifica la importación de energía eléctrica desde Colombia

El presidente Daniel Noboa informó este 28 de julio de 2025 que la importación de energía desde Colombia, generada en hidroeléctricas, fue "momentánea" y se concretó porque el país vecino tenía un “excedente" de energía hidroeléctrica.

Este escenario provocó que la compra de este recurso, a Colombia, sea para Ecuador más “barato” que encender una central termoeléctrica en ese momento. En promedio el pago por cada kilovatio hora (kWh) representa entre 5 centavos y 6 centavos más económico para los ecuatorianos. “Lo que estamos haciendo es ahorrarle dinero al Estado”, enfatizó el mandatario.

El jefe de Estado agregó también que así se evitó comprar la energía de una de las barcazas de Karpowership, que opera bajo un modelo denominado ‘pay what you use’, que signfica pagar por lo que se utiliza.

La central Esmeraldas III, contratada en la crisis eléctrica de 2024, ya genera hasta 15 MW. Desde el 26 de julio aporta energía al sistema nacional, según informó la empresa a cargo del proyecto.



“Si estás en esa modalidad y no estás pagando un costo fijo y te sale más barato comprar a Colombia, compras en Colombia. Y le dices a la barcaza: No prendas hermanito la barcaza”, ejemplificó el mandatario.

Además, Noboa indicó que se está trabajando en conjunto para fortalecer el Sistema Interconectado. En esta iniciativa se cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras multilaterales. El objetivo, entre otros, es conectar los sistemas eléctricos panameño, colombiano, ecuatoriano y peruano para que haya flujo constante de energía y que el costo de generación de este suministro en estos cuatro países baje, porque si existe un excedente esa venta resulta más barato para cubrir la demanda en otros países, refirió.

