IESS aclara que actualización de datos es opcional

El anuncio ha causado más confusión entre los jubilados y afiliados

El IESS indica que la actualización de datos es opcional.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha informado a través de sus redes sociales que el trámite de actualización de datos de afiliados y jubilados, es opcional.

La semana pasada, el IESS pidió a sus usuarios que actualizaran sus datos como correo electrónico, número de celular y dirección, como parte de un proceso continuo y obligatorio que busca mejorar la atención ciudadana y facilitar el acceso a trámites virtuales.

Para actualizar estos datos, los usuarios deben generar un turno en la plataforma web del IESS. Es así que, desde hace días, cientos de personas, siguiendo las instrucciones del IESS, se volcaron a la plataforma para cumplir con el trámite, pero entonces la página de la institución dejó de generar más turnos.

Tras ello, varias quejas se han colgado en las redes sociales señalando que hay incluso quienes están esperando por un turno hasta por 3 días. Incluso, hay reportes de jubilados que llegaron a las oficinas del IESS buscando ayuda y explicación.

Y es que, según “rumores”, quienes no actualizaban sus datos iban a dejar de percibir su pensión y el acceso a las citas médicas. Rumores que el IESS también ha desmentido.

Nuevos reclamos

Ahora, tras los insistentes reclamos de los usuarios de no poder actualizar sus datos porque la plataforma se los impide, el IESS dice que ese trámite es opcional. Un nuevo anuncio que vuelve a crear confusión, ya que hay usuarios que señalan que, si no actualizan sus datos, ciertos trámites que requieren se les complica y hasta se les imposibilita.

“No es opcional, yo necesito generar una historia laboral y me pide que actualice datos, y me redirige a la página de generar turno”, se queja una usuaria en X.

“Es opcional, pero está colapsado. No permiten actualizar cuenta bancaria, no es posible que nos atiendan de forma presencial, el certificado caduca en una semana ¿Cómo hacemos?”, reclama otro afiliado.

