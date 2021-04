“Iberia retoma su vuelo a Guayaquil el 2 de mayo”

Iberia ha marcado en su agenda de reactivación, la fecha para retomar el vuelo directo hacia Guayaquil, luego de que la pandemia interrumpiera sus proyectos. Lo hará a partir del próximo 2 de mayo, con dos vuelos semanales y con miras a seguir creciendo. El objetivo es fomentar la conectividad con fines turísticos y de negocios.

- ¿Cómo han planificado este regreso?

- Inicialmente estaba previsto volver el domingo 28 de marzo, pero el cierre de fronteras en Europa complicó este proceso e hizo que esto se retrase. De marzo pasó a abril y ahora la fecha que tenemos y estamos ya anunciando es el 2 de mayo. El avión saldrá de Madrid a las 23:55 del día 2 de mayo y llegará sobre las 06:00 del día 3 de mayo. En esta ocasión, el avión se quedará y saldrá de Guayaquil el martes 4 de mayo al mediodía. Eso es un reflejo de cómo está trabajando la industria aérea, mantenemos un avión 28 horas parado, el fin es que la tripulación que lo trae se lo lleve de vuelta.

- ¿Es una forma de ahorrarse costos?

- Sí, la idea es que la misma tripulación llegue, duerma y se lo lleve. Antes teníamos tripulaciones destacadas en destinos. Normalmente una tripulación llegaba, se iba a un hotel para descansar y otra tripulación se lo llevaba de vuelta. Tal y como está ahora el mercado, estamos haciendo esto. Aunque se pague por el aparcamiento del avión, se ahorra mucho margen en el manejo de la tripulación y rotación. Lo importante ha sido que hemos logrado que ninguna operación tenga pérdidas; lo que tenemos que mantener es la caja.

- ¿Cómo impacta esto en los costos?

- Retornaremos con precios competitivos. No puedes vender un producto si los precios no son de mercado. Tenemos precios que van a comenzar con 520 dólares ida y vuelta, en clase económica. No sé a cuánto esté Miami, pero Madrid tiene tres veces la distancia que de aquí a Miami, y desde luego los precios no son tres veces más caros que los de Miami.

Ecuador ha sido de los países que más medidas flexibles han aplicado y lo ha hecho con mucho sentido común.

- ¿Qué frecuencias tendrán?

- De Madrid a Guayaquil, vamos a operar los miércoles y los domingos. Y de Guayaquil a Madrid, los martes y los viernes. Emplearemos un Airbuss 230200 con una capacidad de 288 pasajeros. El plan es operar una media de 27 vuelos mensuales.

- ¿Cuánto potencial ven en la demanda de estos dos destinos?

- Mucho. Madrid como destino para cualquier ecuatoriano es bueno porque el dólar está fuerte frente al euro. El valor del dinero, la cultura y todo lo que ofrece Europa es extraordinariamente beneficioso para cualquier ecuatoriano. Pero en nuestra operación, las tres cuartas partes de los vuelos se originan en Europa. Movilizamos tanto a ecuatorianos como a españoles, pero queremos promover los viajes de negocio y de turismo. Hay mucho interés por Galápagos. Guayaquil es el centro natural de punto de conexión a las islas y nuestro interés es que cuando se tranquilice todo, con respecto a la fluidez entre continentes, seamos capaces de promocionarlas de nuevo y hacer que vengan turistas.