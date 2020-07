Aerolíneas: hasta cinco años para recuperarse

El mercado aéreo de la región intenta levantar el vuelo, tras la peor crisis de su historia. Un proceso que, según advirtió ayer la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), podría tardar hasta 5 años. La recuperación dependerá de la rapidez con la que se logre convencer a los usuarios de lo seguro que es montarse a un avión.

TAME despide a 525 trabajadores y avanza hacia su extinción Leer más

Así lo aseguró ayer Ricardo Botelho, presidente de ALTA, en una conferencia virtual que reunió a los principales actores del transporte aéreo del país, para hablar sobre la ruta que los países deben tomar para recuperarse de los efectos de la COVID-19 que luego de tres meses de paralización, en la región dejó $ 98.000 millones en pérdidas, $ 250 millones generadas en Ecuador.

Ese reto de crear confianza se logrará según el cumplimiento a rajatabla de las medidas de bioseguridad que los países deben aplicar, pero también dependerá de cuánto se difunda y se convenza a la ciudadanía de que dentro de un avión existen pocas posibilidades de contagio, debido al sistema de recirculación de aire que tienen las aeronaves y el empleo de filtros que, según Wilson Casas, representante de Airbus, llegan a eliminar más del 99 % de partículas, virus y bacterias.

La crisis del mercado aéreo en cifras. EXPRESO

Botelho felicitó al país por haber sido pionero en la reinauguración de vuelos, desde el pasado 1 de junio. Un liderazgo regional que debe replicarse en los resultados. Gabriel Martínez, ministro de Transporte, manifestó estar trabajando para eso. Dijo que en medio de una pandemia, las reglas no deben ser únicas. “Las decisiones que tomamos probablemente, hace dos semanas, después, no nos sirvan”. Lo más importante, añadió, es no volver atrás y volver a cerrar aeropuertos y vuelos.

Alejandro Restrepo, gerente de Seguridad de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), cuestionó que en el país aún se esté exigiendo a los viajeros internacionales realizar una cuarentena. “El pasajero que es sometido a eso probablemente decida no volar. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con el virus y mitigar los riesgos lo más posible”.

Además de las medidas de bioseguridad, relacionadas a la toma de temperatura y procesos de desinfección, se debe trabajar en reforzar la trazabilidad del pasajero. “Por eso exhortamos a los Gobiernos a recopilar información para poder dar seguimiento en caso de que sea necesario”.

Firmas como Latam y Avianca dicen estar comprometidas a que la conectividad se recupere en el país; no obstante, señaló María Beatriz González, gerente comercial de Avianca, el sector depende también de un trabajo articulado con los actores públicos. “Es clave incrementar la demanda y eso se logra si tenemos flexibilidad en todos los temas”.

El regreso del turista se estanca en la agenda Leer más

En eso concuerda Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas. La expectativa es el que el Gobierno no solo revise la obligatoriedad de las cuarentenas, sino que desde el próximo 6 de julio, cumpla con el anuncio de eliminar la exigencia de las pruebas PCR a pasajeros internacionales y domésticos. “Es un absurdo que se esté exigiendo PCR, más si no le exiges lo mismo a un pasajero terrestre”. Subía también se refirió a los incentivos temporales. Habló de la necesidad de aplicar un subsidio al combustible y de bajar las tasas de las terminales aéreas, un factor que incide fuertemente en el costo de pasajes.