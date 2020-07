El regreso del turista se estanca en la agenda

Este mes debería ser clave. Ecuador ha fijado para hoy la apertura de las islas Galápagos al turismo internacional y la reactivación, a partir del 22 de julio, de las playas locales para que estas empiecen a acoger a visitantes. No obstante, son pocas las condiciones para que ambas aspiraciones se concreten. La falta de vuelos hacia las islas y la poca preparación del mercado, agobiado por una fuerte iliquidez, hacen prever que una real recuperación en este sector quedará, al menos por ahora, solo en agenda.

Montañita y Ayangue ya están listos para reabrir Leer más

A Galápagos, considerada la joya del turismo ecuatoriano, le será difícil retomar el dinamismo que tenía y que, al año, aportaba para que el país recibiera más de $ 2.200 millones por la visita de foráneos. Aunque sus pistas estén abiertas, aún no hay aviones que aterricen sobre ella. La lenta recuperación del mercado aéreo, que depende de la demanda, ha impedido que Avianca y Latam incluyan en su itinerario ese destino. La primera no tiene fecha; la segunda prevé reanudarlos, pero en agosto.

El anuncio de reactivación de este sector, el primero en recibir el efecto del coronavirus tras el cierre de aeropuertos dictado por el estado de excepción iniciado hace más de tres meses, lejos de ilusionar a los actores de este mercado, preocupa.

El protocolo para normar el ingreso de viajeros, dice Jorge Rosillo, gerente del Aeropuerto Ecológico de Galápagos, recién fue aprobado hace 5 días, tiempo insuficiente para que las aerolíneas y operadores, y hasta los mismos turistas, puedan organizarse. A esto se suma el hecho de la poca claridad que existen en las reglas, en torno al Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO). Si bien el reglamento menciona que el turista estará exonerado de un APO dentro de las islas con solo tener una prueba PCR que descarte el virus, el protocolo a nivel nacional señala que quienes ingresen por Quito y Guayaquil (los extranjeros están obligados a hacer escala en estas ciudades), deberán cumplir aislamiento por 14 días. Un tiempo que desanimaría a cualquier viajero, pues tendría que destinar gran parte de sus vacaciones a estar encerrado.

Desde el Ministerio de Turismo defienden lo logrado. La apertura al mundo, dice su autoridad, Rosi Prado, es un proceso que debe cumplirse con las debidas precauciones y que, aunque avance lento, tiene como prioridad el salvaguardar la salud de todos. En la Federación de Cámaras de Turismo dicen entender ese fin , pero les agobia también el impacto social que puede generar la falta de un plan integral que impulse la ansiada recuperación en el sector, que entre marzo y abril, suma $ 581 millones en pérdidas y el cierre de unas 2.520 empresas.

Holbach Muñeton, su presidente y quien ha pedido la renuncia de Prado, menciona los graves problemas de iliquidez que enfrentan los hoteles, los restaurantes, las agencias de viajes y demás operadores turísticos, una situación que dificulta atender la demanda que podría generarse, con servicios económicos, que hoy se acoplen al bolsillo de los hogares, que no tienen ingresos.

El dirigente dice que la industria requiere al menos de $ 90 millones para pagar un mes de nómina. Se pregunta qué ha pasado con el pedido de extender el diferimiento de pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) y dónde están los créditos prometidos .

$ 581 MILLONES es la pérdida que el sector suma, entre marzo y abril, según el Ministerio.

Un reclamo que también lo tiene la Asociación de Restaurantes del Guayas, que aún espera por una respuesta del Ministerio de la Producción, a la solicitud de eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el anticipo del Impuesto a la Renta (IR)., pues “no tiene lógica económica, financiera ni ética, gravar transacciones por utilidades que no se darán, ya que el sector perderá durante el 2020 no menos del 40 % de sus ventas totales”.

El anuncio del Gobierno de permitir que los consumos turísticos sean deducibles del IR es una medida atractiva para Juan Carlos Rojas, gerente del Hillary Resort, pero que no es suficiente. “Si los ingresos del Ecuador se verán mermados un 20, 25%, ¿de qué renta estamos hablando? La gente obviamente priorizará gastos”. El reto es ver la forma en cómo se anima ese consumo, dice. “ En Alemania, en Argentina se habla de reducir tributos y tasas, lo requerimos, es ayuda directa”. En su caso, señala, ahora mismo necesitan al menos $ 500.000 para cubrir gastos operativos (pago de nómina, servicios básicos, etc. ) en los próximos dos meses, un crédito que no ha podido hallar en el programa Ecuador Reactívate, que solo apoya a pequeños negocios. El sector apela por medidas que sean consecuentes y aterrizadas con la realidad que viven. “¿Cómo será posible ir a la playa un fin de semana, si los domingos la circulación vehicular continúa restringida?”, cuestiona.

La Ministra Rosi Prado habló con EXPRESO sobre el proceso de reactivación que se lleva a cabo. Archivo / Expreso

ROSI PRADO DE HOLGUÍN, Ministra de Turismo

“FALTA DE SENSIBILIDAD. SE HACE LO QUE SE PUEDE"

La secretaria de esta Cartera de Estado repasa cómo ha sido el proceso de reactivación, desde su óptica. Habla de las limitaciones de ayuda que tiene el Gobierno, pero también de algunos temas por resolver.

 El sector se queja por una demora en la aprobación de los protocolos para reactivar Galápagos. Dicen que han perdido un mes.

 Estamos en medio de una pandemia, si Salud no dio la autorización antes no es que nosotros perdimos el tiempo, que no quisimos apoyar o nos equivocamos, sino que las cosas se tienen que hacer de la mejor manera. Las islas son nuestras joyas, necesitamos cuidarlas y no podemos ponerlas en riesgo.

 Ministra, sigue sin estar claro el tema del Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO). Eso está exento en las islas Galápagos, pero no en las ciudades donde los turistas están obligados a hacer escala.

 La propuesta de que no tengan que hacer APO se la está estudiando... Estamos trabajando para que el turista internacional tenga un trato especial si tiene confirmado un tour en Galápagos. Pero eso será cuando tengamos los vuelos activados, ese turismo extranjero que llegue al país, ahora sabemos que los vuelos son para los locales y para la gente que quiere moverse dentro.

 En esta semana ha habido duras críticas a su gestión, hay quienes incluso piden su salida del Ministerio. Se cree que es poco lo que se ha hecho por el sector.

 Durante estos tres meses hemos venido dialogando con todas las mesas, para trabajar sin parar y conseguir esa liquidez que sabemos que todos los establecimiento necesitan. Ahora tenemos a Reactívate Ecuador, que también beneficia con créditos al sector turístico, una mayoría de Guayaquil lo ha conseguido. A 36 meses, 6 meses de gracias y 5% de interés.

 Pero la queja va por ahí. El crédito excluye a los medianos y los grandes.

 Estamos en proceso de hacer un cambio para extender el nivel el facturación porque originalmente, estos préstamos sí son para las Mipymes. Estamos haciendo lo posible por ayudar. Hemos conseguido que ya se pueda descontar los gastos de turismo para la disminución del IR. Ya pedimos para que en la Ley Humanitaria se incluya la eliminación del 1x1.000 que pagaban los establecimientos turísticos. No sé qué más quieren que hagamos.

El COE nacional 'relaja' las restricciones de movilidad desde mañana Leer más

 En qué está el pedido de diferir el pago de impuestos y obligaciones con el IESS, el SRI.

 Todos sabemos de la situación fiscal del país, sabemos que estas entidades no pueden dejar de recibir. La situación es dura para todos. Nos falta un poco de sensibilidad, estamos haciendo lo que podemos en beneficio del sector.

 La Asociación de restaurantes dice que no tiene lógica que se les quiera cobrar un anticipo al IR, cuando es obvio que este año no habrá rentas. ¿Conoce de este cuestionamiento?

 No he tenido conocimiento de eso. El Ministerio de Turismo ha venido trabajando por mejoras, para apoyar en todo sentido a la cadena de valor. Revisaré eso, pero es un pedido que se debe articular con otras instancias y ahí quiero que entiendan que no es fácil, el país no tiene recursos.

 Pero presionar a las empresas que no tienen, también conlleva un impacto negativo: cierre de empresas, despidos.

 Sí, pero también es momento de reinventarse. Usted sabe cómo los restaurantes se reinventaron en plena pandemia, adoptaron el delivery. Con eso pudieron facturar algo, no estoy diciendo que con eso van a sobrevivir, pero hay que reinventarse, buscar nuevas formas para salir adelante. El sector privado tiene que actuar, los operadores turísticos, los hoteles, restaurantes, hacer promociones, incentivar para que la gente les visite. Que es difícil con la iliquidez que se vive, sí, pero ese debe ser el desafío.