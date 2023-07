El Policentro tiene la particularidad de no tener cine ni patio de comida y, sin embargo, tiene un tráfico cada día, en promedio, de 5.700 personas, dice a Diario EXPRESO Emilio Oneto, su gerente general.

- El primer centro comercial que se construyó en Guayaquil cumplió 44 años de aniversario...

- Sí, se inauguró en el mismo año en que Ecuador volvió a tener democracia (1979), con la elección de Jaime Roldós. El tamaño que tiene el centro comercial ahora es el mismo desde hace 44 años, está sobre 5 hectáreas. Este era de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Se edificó mediante la figura legal de una permuta. Entonces es la Junta que aportó para que la ciudad tenga su primer centro comercial.

- ¿El terreno sigue siendo de la Junta?

- No, se vendieron los locales.

- ¿Hay planes de expandirse?

- Hay varias ideas de crecer, pero el Policentro tiene 144 dueños que tienen que ponerse de acuerdo. Analizar la logística para hacer una ampliación con un centro comercial funcionando. Hay que asegurarse de que las tiendas no sean afectadas.

- ¿Hay fecha?

- Hay planes de ampliar el Policentro en unos dos años.

- ¿La ampliación hacia dónde será?

- No es para arriba, será a los costados. Hay que tomar en cuenta que el terreno es fangoso, como es todo Guayaquil.

- Pero al crecer a los lados, ello le va a restar espacio al parqueadero.

- Eso no será un problema, el parqueadero se lo puede duplicar, se le pone otro nivel, se hace una rampa. Aumentar el parqueo es lo más fácil. En la actualidad, atendemos a nuestros clientes con suficiente parqueo, porque a partir del cobro el espacio es para quien viene a comprar, si compra 10 dólares, tiene tres horas gratis de parqueo. Y un ejemplo de que no hay problema con el parqueo es que en este espacio se puso la exposición de Gogh.

- ¿Cuál es la clave para que tengan un tráfico cada día de 30.000 personas?

- La ubicación, aquí están los negocios del retail más importantes del país. Por ejemplo, aquí está De Prati, Supermaxi, Pycca, Fybeca, Pharmacy’s, etc. Los cinco más grandes de bancos del país están aquí. Y eso que no tenemos cine, ni patio de comida y, sin embargo, genera lo que genera.

- ¿Qué lo llevó a ser el administrador del Policentro hace 16 años?

- Empecé trabajando en la ferretería de mi familia, luego estudié Administración de Negocios y entré a trabajar en una empresa de seguros; después pasé a laborar en la banca. En el tiempo del presidente Gustavo Noboa fui director ejecutivo de la Comisión de Tránsito de Guayas, que fue cuando sugerí que la terminal terrestre sea transformada y administrada por una fundación y no por la CTG. Asimismo, di la idea de entregar los aeropuertos de Quito y Guayaquil a los municipios, estuve en la administración de la Aviación Civil. Tras tener esta experiencia me proponen repotenciar el Policentro. Tengo 70 años y me siento lleno de energía cruzando ideas con los jóvenes.