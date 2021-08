Guillermo Avellán: “Las tasas de interés no se disminuyen a través de decreto”

El gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, resume su gestión en cinco hitos:el acuerdo de compra-venta de acciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para recuperar liquidez; duplicar las líneas de créditos de liquidez con el Banco Internacional de Pagos (hasta 840 millones de dólares) y con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex); la eliminación de la tarifa de 22 centavos por recibir transacciones electrónicos;el desarrollo de una nueva metodología de las tasas de interés; y el fortalecimiento de la central telefónica del BCE. Avellán conversó con EXPRESO sobre estos temas.

- ¿Qué otros servicios financieros están en análisis para reducir costos?

- E trabajo coordinado del sector público con el privado ha dado como resultado la publicación de la resolución de la Junta Monetaria, que elimina la tarifa de 22 centavos, incluido IVA, que tenían que pagar los clientes del sistema financiero por recibir dinero por transferencias electrónicas en diferentes instituciones financieras. Esto representará un ahorro para los ecuatorianos de 21 millones de dólares. Con esto se busca impulsar la adopción de medios electrónicos de pagos (...) En el transcurso de este mes se va a implementar una mesa de trabajo que va a impulsar estos medios de pago y también reformas integrales en el sistema financiero. Para ello se va a invitar a todas las asociaciones del sistema financiero que representen cooperativas, mutualistas y bancos, para que puedan aportar con sus propuestas.

- ¿En qué consiste el cambio de la metodología de las tasas de interés?

- El objetivo de la nueva metodología de las tasas de interés es ofrecer crédito a personas que no tienen acceso al sistema formal. Como segundo punto, poder promover la inclusión financiera y combatir el financiamiento ilegal o ‘chulco’, con el que las personas pueden llegar hasta 200 % al año en tasas de interés. Las tasas de interés no disminuyen a través de decreto. Es necesario un trabajo público-privado e implementar reformas estructurales. Como parte de esas reformas ahí está la nueva metodología. El actual sistema de tasas de interés no cuenta con un sustento técnico y no se ajusta a la realidad nacional. Lo que se piensa hacer es sustituir esas tasas impuestas de manera arbitraria, reemplazarlas por tasas más competitivas y agregar una banda de inclusión financiera. Esta banda va a implementarse para esas personas que no tienen acceso al sistema formal.

- ¿Qué componentes se va a tomar en cuenta para definir las tasas de interés?

- La nueva metodología estará basada en cinco criterios técnicos. El primero es costo del fondeo o el costo de financiamiento de las instituciones financieras. El segundo es el costo del capital, es decir, la rentabilidad de los propietarios. El tercero son los costos fijos de las instituciones. El cuarto son los costos operativos variables y el quinto es el riesgo crediticio del cliente. La idea es que aquellas personas que ya tienen acceso a crédito, tienen un historial crediticio, tengan acceso a tasas más competitivas porque las instituciones financieras ya conocen a esos clientes.

- Uno de los obstáculos que tiene el comercio electrónico en el país es el precio de las transacciones con tarjeta de crédito o débito, ¿se revisarán también esas tarifas?

- Justamente la mesa de trabajo que va a implementar el Banco Central tiene como objetivo transparentar los costos de los servicios financieros. Además de eso, reformas integrales que se van a trabajar desde la Gerencia de Programación, se van a hacer estudios y se pondrán en consideración de la Junta Financiera, que estará encargada de regular todos los servicios.

- ¿Cuándo se instalará esta mesa de trabajo?

- Ya hemos comenzado a tener muchísimas reuniones con varias asociaciones de diferentes segmentos, como bancos y cooperativas. La idea es que funcione desde agosto.

- ¿En qué se utilizará los 1.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG)que dará el Fondo Monetario Internacional?

- Quien distribuye y determina en qué se van a gastar esos recursos es el Ministerio de Finanzas. Eso se acreditará a la Cuenta Única del Tesoro (...) Por las conversaciones que he mantenido con el ministro (Simón Cueva) son para necesidades esenciales.

- ¿Cómo avanzan las conversaciones con el FMI?

- Con muchísimo optimismo. Hay mucha apertura por parte del Fondo para renegociar el acuerdo que se suscribió con el anterior gobierno. Lo que se busca es poder reactivar la economía, estabilizar las finanzas públicas con equidad social. Hay un componente importante en política social. Se está trabajando también en la reforma tributaria para dar sostenibilidad fiscal y para la reactivación económica. Hay apertura para presentar nuestras propuestas.