Un grupo evitó sembrar arroz por temor a las fuertes lluvias

Hasta la última semana de enero de 2024, algunos agricultores del recinto Los Quemados y Los Cerritos, de Daule, con maquinarias agrícolas realizaban trabajos de fangueo para iniciar recién, la siembra de la temporada.

Agricultores de varios recintos de Daule, Salitre y Santa Lucía lamentan no haber realizado en sus predios la siembra de cosecha de la temporada invernal. Por miedo a la llegada del fenómeno de El Niño, anunciada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Unos 40 arroceros, agremiados al Centro Agrícola de Salitre, este año no cosecharon en invierno como otros años. “Desde que se comenzó a anunciar la llegada del fenómeno de El Niño decidimos no sembrar, para no perder nuestro dinero de inversión en insumos y trabajadores”, comentó José Sánchez, agricultor del recinto Los Quemados, de Daule.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo a este Diario que los resultados de la superficie sembrada de arroz, correspondiente al tercer ciclo, que corresponde de septiembre a noviembre de 2023 están disponibles a partir de abril, “debido a que las condiciones climáticas impiden una observación eficaz a través de las imágenes obtenidas por los satélites Sentinel-2 y PlanetScope”, dijo la cartera del Estado.

Fenómeno de El Niño En Ecuador se mantiene el estado de El Niño activo, así como la alerta naranja indicados en el protocolo de alertas.

Sin embargo, los líderes de los arroceros cuentan que son miles las hectáreas que no se sembraron. Carlos Villamar Coello, presidente del Centro Agrícola de Salitre, indicó a EXPRESO que a nivel de la zona de la Capital Montubia del Ecuador no se sembraron aproximadamente 10.000 hectáreas de arroz, por miedo a perder la cosecha, por lo anunciado por Inamhi y otras autoridades. “Presumimos que la producción este año va a ser baja, en nuestra zona. Porque solo se cosechará en este invierno alrededor de un 50 %”, manifestó.

Villamar agregó que necesitan que el Ministerio de Agricultora y Ganadería los ayude con abonos y fertilizantes, para iniciar la cosecha en mayo de este año.

Mientras que Henry Ronquillo Pérez, presidente del Centro Agrícola de Daule, aseguró que alrededor de 100 hectáreas no se sembraron en su zona, por temor de tener pérdidas por las fuertes lluvias que se anunció que habría. “Esperamos que no exista escasez de arroz. Porque muchos compañeros desde diciembre de 2023 comenzaron la siembra y esperamos una buena cosecha en abril”.

Miguel Solórzano Sánchez, arrocero de Santa Lucía, enfatizó que normalmente en las provincias del Guayas y Los Ríos, en esta época se siembran aproximadamente 130.000 hectáreas, pero debido al anuncio del fenómeno de El Niño, un 15 % no se sembró. “En estos momentos como no está lloviendo con la fuerza que se temió, nuestros compañeros han iniciado la siembra”, resaltó.

Pese a que las lluvias no han sido tan fuertes como se anunció el MAG sí indica que hay afectaciones. La cartera del Estado indicó a EXPRESO que entre el 1 de enero y 8 de febrero de 2024, resultaron afectadas parcialmente 758,50 hectáreas de arroz, de propiedad de 146 productores, debido a desbordamientos de ríos e inundaciones. En el mismo período se perdieron totalmente 226,50 hectáreas, de 82 productores.

De acuerdo a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, del MAG, las afectaciones se presentaron en la provincia de Los Ríos, en los cantones Babahoyo, Mocache, Montalvo, Urdaneta y Vinces; mientras que en la provincia de Manabí los agricultores afectados son del cantón Rocafuerte.

Al sumar las hectáreas de arroz que no se sembraron y lo que se ha perdido, el MAG dijo que aún es muy prematuro presumir una pérdida que pudiera afectar el consumo nacional de la gramínea.

DETALLES

Siembra

La producción de arroz se realiza durante todo el año en forma escalonada y en ciertas zonas se siembra hasta tres ciclos en el año; en 2022, la superficie sembrada a nivel nacional fue de 343.061 hectáreas. La producción se concentra en la provincia del Guayas con el 63 %, según el estudio Espac del INEC.

Precio

En junio de 2023 se duplicó el precio del quintal de arroz en comparación con enero de 2023, esto fue un efecto de la falta del producto, que llevó al Gobierno a aceptar que se importe el alimento. El costo del quintal en seis meses pasó de 32 hasta 64 dólares. En actualidad aunque el bajo algo, no se ha regresado a los 32 dólares.

Clima

Recién en esta semana de febrero se han presentado más lluvias en la provincia del Guayas. Los agricultores aseguran que todavía no saben si habrá fuertes o no lluvias como efecto del fenómeno de El Niño. Piden a las autoridades que informen con más detalles y con frecuencia la situación del clima.

