¿Desde cuándo subiría el IVA en Ecuador?

“Ya no hace falta que el Presidente espere los 30 días plazo porque la Asamblea Nacional ya ha tratado el veto y no tuvo los votos ni para allanarse ni para insistir. Una vez que el Presidente reciba (los resultados) de la Asamblea, él puede hoy o mañana disponer la publicación de toda la ley en el Registro Oficial. Lo del IVA y los demás impuestos creados”, explica el constitucionalista Ismael Quintana y agrega que al no pasar la reconsideración de las dos votaciones, de la ratificación y del allanamiento expreso, estas quedan en firme y existe un allanamiento tácito.

El artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Judicial determina que si la Asamblea Nacional no considera la objeción, no se allana expresamente o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó, de manera tácita. Es decir, el Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial.

Es así que Daniel Noboa, consiguió este viernes 9 de febrero sacar adelante su iniciativa para subir el impuesto al valor agregado (IVA) con el propósito de reducir el déficit fiscal del Estado y lograr mayores recursos para financiar el 'conflicto armado interno' que le declaró a inicios de año al crimen organizado.

Noboa obtuvo su propósito después de que este viernes la Asamblea Nacional no lograra los votos para ratificarse en su posición inicial de no aprobar el incremento del IVA ni tampoco reunió los suficientes para aceptar el veto parcial del presidente con el que insistía nuevamente en su propuesta.

Así, la 'Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica' entrará en vigencia con la última modificación realizada por el jefe de Estado, que plantea subir el IVA del 12 % al 13 % de forma permanente y circunstancialmente hasta el 15 % en caso de que así lo decida el propio Noboa, previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con allanamiento tácito por parte de la Asamblea Nacional, el IVA sube al 13 %. Asamblea Nacional

El mandatario solo había presentado esa objeción al texto aprobado inicialmente por Legislativo, por lo que la norma también contendrá otras modificaciones introducidas por los asambleístas como un impuesto especial a los beneficios de los bancos y las cooperativas de entre el 5 % y el 25 %.

Asimismo, también salieron adelante las mociones para elevar hasta el 6 % el impuesto de salida de divisas (ISD) y para imponer una tarifa del 5 % a los materiales de construcción.

Con el incremento de hasta tres puntos porcentuales del IVA, el Gobierno de Noboa calcula aumentar la recaudación fiscal del país en unos 1.300 millones de dólares sin afectar a los productos de la canasta básica, que no se verían repercutidos por esta medida.

