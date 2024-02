Sub24: un salvavidas no integral

Para más tardar, a finales de este mes de febrero de 2024, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tendrá lista la sección de la plataforma web donde se podrán afiliar, vía digital, los nuevos aportantes voluntarios desde los 15 hasta los 24 años de edad. Así lo indicó a EXPRESO el presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña Hurtado.

“El nombre comercial del programa se llama ‘Afiliación sub24’”, detalla. A través de esta iniciativa, los jóvenes de estos rangos de edad podrán afiliarse cancelando como aportación mensual $ 50,60. “Los padres podrán pagarles una afiliación temprana a sus hijos, de manera que cuando el joven tenga una cantidad predeterminada de aportaciones pueda acceder a un préstamo hipotecario. Es decir, a los 19 años los jóvenes podrían acceder a la compra de una vivienda”, enfatiza Peña.

Una iniciativa que para padres de familia como Patricia Herrera es acertada. Bajo ese sistema, ella, quien tiene un negocio de fotografía, está dispuesta a afiliar a su hija de 16 años de edad. “Me parece bien porque ya saliendo del colegio empezaría a aportar para su jubilación y podría beneficiarse directamente del seguro médico”, indica a este medio.

Con este programa, el IESS espera aumentar la masa de aportantes que hasta ahora se mantiene en 3,7 millones de afiliados y que no son suficientes para resolver el problema de liquidez del fondo de pensiones, ya que para pagarle la mensualidad a un solo jubilado, como ya lo ha explicado el IESS, se necesita la aportación de al menos 5 aportantes activos.

“Sí, el objetivo es ampliar la base de contribuyentes, pero a la vez, a estos nuevos contribuyentes ofrecerles los beneficios. Es cierto que para agendar una cita en el IESS hay que esperar bastante, pero lo bueno es, por ejemplo, que para hacer un trasplante renal el afiliado no gasta los $ 40 mil o $ 50 mil que gastaría en una clínica privada”, menciona Peña.

Con esta iniciativa, indica el presidente del Directivo, el IESS prevé tener entre 50 a 60 mil nuevos afiliados hasta el 31 de diciembre de este 2024, los mismos que contarán con beneficios de atención médica y odontológica, además de seguro de invalidez, vejez y muerte.

Es buena esta oportunidad, pero me gustaría que haya más fuentes de empleo para que nosotros mismos paguemos la afiliación Karla Solórzano



Adolescente de 17 años

Sin embargo, esa cantidad de nuevos contribuyentes, con una mensualidad de aporte por debajo de la mínima que es de $80, 96, es justamente lo que les preocupa a expertos en seguridad social como a la abogada experta en derecho laboral Patricia Borja, quien por años ha venido estudiando la situación del IESS. “Puede ser positivo al principio, pero no hay que olvidar que cuando hay mayor número de afiliados activos, también habrá más obligaciones desde el IESS, entonces se puede requerir más recursos. Es por eso que el porcentaje de aportaciones debe ser suficiente para poder financiar las prestaciones y estas condiciones ya están establecidas en la Ley de Seguridad Social”, explica Borja.

La experta señala que con $50, si bien se logrará ampliar el universo de aportantes para el fondo de pensiones, en el sistema de salud la situación se agravaría. “¿Serán $50 suficientes para poder cubrir la atención? En los últimos estudios actuariales del IESS que son los de 2018, más bien se recomienda aumentar la tasa de aportación”, menciona.

Me parece bien porque podemos acceder a un crédito hipotecario temprano y así no tener que pagar arriendo Alison Domínguez



Adolescente de 16 años

Y es que el aumento de estos nuevos afiliados con aportes con menos del mínimo, para obtener un mayor flujo de recursos en el instituto “podría ser contraproducente” porque, además, por 30 dólares menos, estos jóvenes podrían usar la atención médica, también extender ese beneficio a sus hijos si los tienen y si algunos de ellos padece enfermedades catastróficas, también serán atendidos por los especialistas. “Y esto podría generar mayores gastos al IESS en comparación a los ingresos que este grupo pueda aportar”.

Si bien, destaca Borja, la atención médica del IESS debe ser universal, ella cuestiona que para la promoción de este programa el IESS no haya explicado los detalles, ya que hasta ahora, desde el Directivo no se han mostrado los documentos de respaldos como estudios financieros y técnicos sobre esta iniciativa, ni cuál es la justificación para que se vaya a dar este tratamiento diferenciado con el resto de afiliados voluntarios. “Entonces, no se trata solo de incrementar afiliados. Todo debe tener una base técnica”, enfatiza.

EXPRESO le preguntó al presidente del Directivo del IESS por qué el aporte de la sub24 será solo de $50. No hubo respuesta. La entidad tiene 791.647 afiliados por cuenta propia, que pagan un mínimo de $80,96. De esa cantidad, 496.339 son afiliados voluntarios, es decir, no cuentan necesariamente con Registro Único de Contribuyentes (RUC).

En un recorrido, EXPRESO preguntó a jóvenes ciudadanos sobre qué opinan de esta iniciativa. Algunos aplaudían la idea, pero manifestaban que la misma debería estar vinculada a la generación de empleo para que no sean sus padres quienes paguen la afiliación. “Me parece bien, pero también debe haber fuentes de empleo para los jóvenes que quisiéramos pagar esta afiliación con nuestro dinero”, responde a EXPRESO Karla Solórzano, de 17 años.

Cifra 30

años plazo

para los créditos hipotecarios que hasta ahora es de 25 años, es otro idea del IESS para mitigar la crisis



Como ya lo ha publicado este Diario, el mismo directivo del IESS ha hablado de cambiar a futuro la cantidad de los aportes por parte de los asegurados, ya que en el ámbito médico, los beneficios son para los afiliados, sus hijos y sus cónyuges, pero solo uno aporta.

“De los 3 millones con casi 200 mil afiliados que tenemos, en los hospitales atendemos a 11 y hasta 12 millones de personas y por eso no alcanza ni el call center y eso hace que nos vayamos con prestadores externos y con ellos medio podemos resolver la demanda. Sin embargo, lo que pagan los usuarios es muy poquito. Eso tenemos que revisar”, ha mencionado Peña.

Para finales de este año 2024, el IESS tendrá que pagar al menos 6.000 millones de dólares en pensiones jubilares, mientras que los afiliados aportarán apenas unos 3.300 millones.

Con esa oportunidad nos podríamos independizar temprano, pero necesitamos trabajo para poder aportar Daniela Chávez



Universitaria de 23 años

FINANCIAMIENTO

No pueden acceder a créditos quirografarios

Si bien los afiliados voluntarios, la categoría en la que entraría la Sub24, podrían acceder a un préstamo hipotecario después de cumplir con 36 aportaciones consecutivas, es decir 3 años, este grupo de aportantes no podrá acceder a otros beneficios del IESS como los créditos quirografarios, fondos de reserva y fondos de cesantía.

En Ecuador hay 517.000 jubilados y cada año aumentan unos 40.000. Esta población crece porque la esperanza de vida crece mientras que la cantidad de afiliados sube a un ritmo mucho menor, de ahí que el IESS trace varias medidas como la de ampliar la edad de los afiliados y ampliar el tiempo de los créditos hipotecarios hasta 30 años plazo, que hasta ahora es de 25 años. Esta última medida, menciona Eduardo Peña a EXPRESO, ya está sobre la mesa siendo analizada. Para mitigar la falta de liquidez del IESS, especialmente de los fondos de pensiones que, a decir del mismo Peña, para el año 2027 podría haber muy pocos recursos para poder pagarles a los jubilados, el instituto trabaja en varios proyectos e ideas.

