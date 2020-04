El Ministerio de Trabajo anunció la noche del 15 de abril de 2020 la decisión de no acoger la suspensión laboral sin sueldo, como una de las alternativas que propondrá en el proyecto de Ley, que, entre varios temas, planteará opciones a las empresas para que enfrenten las consecuencias que deja al país el coronavirus.

Esta semana el ministro de Trabajo, Luis Poveda, mencionó que la medida estaba siendo analizada. El pedido, dijo, salió del diálogo social convocado desde su cartera de Estado a distintos sociales. No obstante, la idea que proponía suspender sueldos por tres meses y sin pago a la seguridad social, "después de ser analizada no fue acogida por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto no consta dentro del proyecto de Ley que será enviado a la Asamblea Nacional", señaló esta cartera de Estado, a través de un comunicado.

Sin embargo, no se refirió a la propuesta de reducir la jornada laboral y el salario de forma proporcional a las horas trabajadas, hasta por dos años, y con la opción de renovarse hasta por dos años más. Lo que hace entrever que esta posibilidad sigue en marcha.

El anuncio de la posible suspensión sin sueldo generó el rechazo de los trabajadores, a través de las redes sociales. Muchos de ellos criticaron la propuesta, debido a que en esta crisis, la falta de una remuneración afectaría gravemente la estabilidad de sus hogares.

Por su parte, la propuesta estaba siendo apoyada por los empresarios que, en estos días de paralización y falta de ingresos, dicen tener dificultades de cubrir la nómina de sus trabajadores y, lo que es peor, sostener las plazas de empleo.