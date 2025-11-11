Fusión estratégica y nueva competencia marcan la renovación del sector asegurador

Equisuiza emerge como resultado de la fusión estratégica entre Seguros Equinoccial y Ecuatoriano Suiza.

El mercado asegurador ecuatoriano experimenta cambios entre la consolidación local e inyección de capital extranjero, evidenciando el dinamismo de una industria que busca ampliar su penetración en el país.

Desde el 1 de noviembre de 2025, el sector asegurador ecuatoriano tiene un nuevo protagonista. Equisuiza emerge como resultado de la fusión estratégica entre Seguros Equinoccial y Ecuatoriano Suiza, dos compañías con trayectorias que suman más de siete décadas de experiencia conjunta en el mercado nacional.

Proforma 2026: Estado aumenta la nómina de funcionarios y aprieta el gasto en sueldos Leer más

"Equisuiza representa la unión de dos trayectorias sólidas que comparten la misma visión: estar conectados con las necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones que respondan a tiempo", explicó Juan Manuel Merchán, presidente ejecutivo de la nueva entidad.

La integración busca fortalecer la operación mediante la combinación de recursos, expertise y redes de distribución para ofrecer soluciones de protección más innovadoras, ágiles y personalizadas. La empresa garantizó que todos los clientes mantendrán la continuidad de sus coberturas, beneficios y condiciones vigentes sin alteraciones.

Equisuiza forma parte del Grupo Futuro, holding ecuatoriano con operaciones diversificadas en seguros, turismo, energías renovables, agricultura y otros sectores alineados con la sostenibilidad y la innovación.

Ever Insurance desembarca al sector de salud

En paralelo a este movimiento, el mercado ecuatoriano recibe a un nuevo competidor internacional. Ever Insurance, compañía de seguros médicos privados en Latinoamérica, inicia operaciones en Ecuador con una inversión inicial de 6 millones de dólares, apostando a un mercado con amplio potencial de crecimiento: se estima que apenas el 30% de la población ecuatoriana cuenta con seguro médico privado.

La firma, respaldada por casi 30 años de trayectoria, fue fundada por el Dr. José Salces, su hijo Lester Salces y su esposa Eleri Salces, figuras reconocidas en la industria de seguros médicos privados internacionales (IPMI) y creadores de marcas globalmente reconocidas como Vumi y Best Doctors.

RELACIONADAS La fusión de Seguros Equinoccial y Ecuatoriano Suiza se concreta

"Nuestro compromiso con la excelencia y la cercanía humana se refleja en cada interacción porque para nosotros los seguros no son solo contratos sino compromisos de confianza con quienes más lo necesitan", afirmó Eleri Salces, directora de ventas de Grupo Ever.

¿Cuándo empieza a regir el fin del subsidio al diésel en Ecuador? Leer más

Las proyecciones de la compañía son ambiciosas: aspiran generar una facturación anual superior a 5 millones de dólares y crear 50 plazas de empleo trimestrales durante el primer año de operaciones. El Grupo Ever, fundado hace tres años, mantiene presencia en Estados Unidos, América Latina y El Caribe como conjunto de compañías de seguros de salud y vida.

La empresa realizará su lanzamiento oficial en Ecuador el próximo 25 de noviembre en el Guayaquil Country Club, evento que marcará formalmente su entrada al mercado nacional.

El año pasado, el sector asegurador ecuatoriano logró un crecimiento del 1,3%. El volumen total de primas netas emitidas en todo ese año, pasó de 2.202,6 millones de dólares en 2023 a 2.231,1 millones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ