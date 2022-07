La consigna es recaudar más. Francisco Briones llegó a la dirección del Servicio de Rentas Internas (SRI) para cobrar a los evasores, según ha mencionado el mismo presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, funcionarios del mismo Gobierno han sido cuestionados por su nivel de pago de tributos.

Ocupa el cargo desde el 30 de mayo pasado. Anteriormente, era de subsecretario General de Gabinete. Es economista de la Escuela Politécnica del Litoral y tiene una maestría de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Manchester. También ocupó el cargo de director de Investigación y Proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).

- En días pasados, EXPRESO reportó que el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, pagó $ 36 por Impuesto a la Renta en 2021, ¿el SRI revisó ese dato?

- Todos los contribuyentes, sin importar que sean funcionarios públicos, empresarios, ciudadanos, lo que fuere, están sometidos al control habitual del SRI. Este analiza el comportamiento del contribuyente, analiza la información que recibe y con base a eso inicia procesos de control de lo que el contribuyente ha declarado. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del contribuyente mencionado, el histórico reportado de pago de impuestos está dentro de lo habitual y por el momento la entidad tributaria no ha identificado algún comportamiento inusual para iniciar un proceso de control.

- ¿Es habitual que haya pagado $ 36 ? Su justificación es que comenzó en el sector público el año pasado, pero es un funcionario de alto rango.

- A mí no me compete explicar cómo esté manejando sus finanzas ni su economía personal, pero hay ciertos datos puntuales que hay que comparar, como los datos de un servidor público que ha estado los 12 meses del año trabajando y otro que ha estado solo cinco o seis meses. Además se suele decir que ahora me están descontando más. Hay un nuevo sistema de régimen del Impuesto a la Renta, diferente que hubo al año pasado. Los asuntos personales de cómo son los ingresos personales son particularidades de cada contribuyente.

- Usted llega al SRI con el antecedente de haber trabajado en gremios empresariales que criticaban el cobro excesivo de impuestos, ¿es coherente y pertinente que ahora sea usted el que exija el pago y cumplimiento tributario?

- Actualmente mi enfoque completo, a lo que me dedico 100 %, es a recaudar impuestos. Como director del SRI y con la ley en mano tengo que recaudar lo que tengo que recaudar. Hacer que todos paguen todo. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Cambiar esa visión bajo la cual a ciertos contribuyentes, fáciles de encontrar, formales y todo se los asfixiaba y también cambiar esa visión que muchos contribuyentes estaban por fuera o excluidos que no se les controlaba y no se les cobraba, que son los grandes evasores. El enfoque mío es hacer cumplir la ley y recaudar todo lo que deba y pueda.

- Otro de los postulados que usted defendía desde el tanque de pensamiento Ecuador Libre tenía que ver con la reducción de impuestos para dinamizar el crecimiento económico, ¿lo va a aplicar?

- En la Ley de Desarrollo Económico se eliminaron varios impuestos, algunos temas de formalidad en cuanto al pago de impuestos. La coyuntura económica nos hizo implementar otros ajustes en el Impuesto a la Renta y contribuciones patrimoniales. Un sistema tributario siempre es perfectible, siempre se podrá mejorar. Como ha dicho el ministro de Economía, por ahora no contemplamos ninguna reforma tributaria. Esperamos implementar, mejorar la recaudación ampliando la base de contribuyentes y la formalidad, cobrándoles los que han tenido prácticas habituales de elusión y evasión y así aumentar la recaudación.

- El impuesto al patrimonio que se estableció en la reforma tributaria reveló, según estudios de expertos tributarios, que más personas tributaron en Quito que en Guayaquil, ¿eso no puede ser un importante indicio de evasión?

- Hay dos temas importantes ahí. Cuando uno evalúa toda la información al respecto, lo primero que hay que mencionar es que en la zona de Quito hay mucho más contribuyentes que, de acuerdo a los datos del SRI, deben cumplir con ese impuesto, de lo que hay en Guayaquil y Samborondón. Por eso es probable que el monto sea más alto. Sin embargo, yo estoy realizando un cruce de información con las otras fuentes. Por esa razón he generado las reuniones con los alcaldes. Ayer me reuní con la alcaldesa Cynthia Viteri y Juan José Yúnez, de Guayaquil y Samborondón, respectivamente, para poderles pedir la información de catastros y de patentes que tienen ellos porque no habían estado entregando al SRI. Voy a cruzar esa información con mi base de datos para saber cuántos contribuyentes tenían que pagarme la contribución patrimonial y si me la han pagado completa.

- ¿Es congruente que haya más contribuyentes en Quito que en Guayaquil por patrimonio? Es el Puerto Principal y aglutina a importantes empresarios.

- Mi deber como autoridad tributaria es contar con toda la información posible para poder determinar si los contribuyentes están cumpliendo con su deber. Si ha habido omisiones o no, si ha habido evasión o no eso lo podré determinar cuando tenga toda la información.

- El presidente Lasso ha mencionado que hay gente con un estilo de vida lujoso, pero que paga pocos impuestos, ¿ya se tienen identificadas a esas personas o empresas?

- Hay un debido proceso que yo debo seguir. El control tributario, el cual ya está activado, para lo cual ya hemos iniciado con el análisis de la información que yo he obtenido a través de las declaraciones de los contribuyentes, a eso le voy a sumar el análisis de la información de organismos con los que ya me he reunido, como son la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), el Banco Central, las cuentas bancarias en el sistema financiero y también la información de patentes y catastros, es decir, casas, edificios y terrenos. Y también la ANT (Agencia Nacional de Tránsito), información de vehículos. En las próximas semanas también me reuniré con el Registro Público, el Registro Mercantil. Todo eso lo contrasto con la información tributaria.

- Por los estragos que dejó el paro de junio, ¿van a revisar la meta de recaudación tributaria prevista para este año ($15.001 millones)?

- Todavía la mantengo, no la he ajustado porque todavía no he podido observar con claridad cuál va a ser el impacto. Sin embargo, espero yo, no tener que moverla porque la velocidad que ha traído la economía, la recuperación ha sido bastante importante y nos ayudaría, en cierta forma, a contrarrestar lo que vayamos a perder en esos días. Además, si bien tengo estimado que se ha dejado de facturar, de vender, $2.100 millones, espero yo que en estas semanas posparo estén compensadas esas ventas porque no todos esos $ 2.100 millones efectivamente se han dejado de vender. Algunos se habrán pospuesto para estas semanas y se van a recuperar.