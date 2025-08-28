Firman acuerdo para fomentar empleos en la Isla Trinitaria

La cooperación será entre la TPG con un programa de GIZ que es financiado por la Unión Europea

El Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) y el programa SERPAZ, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ, consolidaron una alianza que busca abrir nuevos caminos de inclusión y progreso para los habitantes de la Isla Trinitaria. El acuerdo de cooperación combina la experiencia empresarial de TPG con el enfoque social de SERPAZ/GIZ, integrando esfuerzos en educación, productividad y comercio.

Te invito a leer: Turquía, un mercado de interés que conecta con más países

La alianza contempla la formación de jóvenes de la comunidad en la operación de equipos portuarios como grúas y montacargas. TPG cubrirá los costos de capacitación (instructores, uso de simuladores y maquinarias) mientras que SERPAZ/GIZ se encargarán de la convocatoria, preselección y acompañamiento psicosocial, asegurando igualdad de oportunidades y un proceso integral de formación.

Otro eje de trabajo se enfocará en el fortalecimiento de microempresas con potencial comercializable para el exterior de la Isla Trinitaria. SERPAZ/GIZ identificará oportunidades de mercado y nichos de comercialización externa, y TPG abrirá las puertas de vinculación con actores estratégicos del comercio exterior. De manera conjunta, se estructurará un plan de asistencia técnica y financiera para que los emprendimientos locales alcancen niveles de competitividad que les permitan insertarse en cadenas de comercialización externa.

El mecanismo se enfoca en las mujeres

Cyberday.ec supera los veinticinco millones en ventas en tres días Leer más

La tercera acción contempla la creación de un Fondo Concursable destinado a promover la innovación y el fortalecimiento de microempresas de la Isla Trinitaria. Este mecanismo tiene como criterio de focalización a mujeres responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes de la Isla Trinitaria y será diseñado de manera conjunta, estableciendo modalidades de apoyo, orientadas a impulsar proyectos productivos con impacto positivo en la comunidad.

Con esta alianza, TPG y SERPAZ/GIZ reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social y el impulso de un desarrollo económico inclusivo, demostrando que la colaboración entre empresa privada, cooperación internacional y otros aliados puede transformar realidades y abrir oportunidades sostenibles para las comunidades de Guayaquil.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ