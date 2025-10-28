Feria laboral turística en Guayaquil: ¿Cómo postular a empleos y pasantías?

Hasta este 30 de octubre podrá suscribirse y participar

Este 30 y 31 de octubre, Guayaquil será sede de una Feria Laboral Turística, en la que 28 empresas buscan captar talentos para cubrir varias vacantes, entre empleos y pasantías.

El evento, organizado por el Ministerio de la Producción, congregará la oferta laboral del sector turístico que presentarán un portafolio diverso de vacantes laborales y programas de formación profesional.

La feria en Guayaquil se desarrollará en las instalaciones del Instituto Tecnológico Bolivariano (Campus Atarazana), ubicado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Callejón 12 Ne, en dos horarios: de 10:00 a 12:30 y de 12:30 a 15:00. Pero, ¿Cómo participar?

Pasos para inscribirse a la feria

El registro estará habilitado hasta este jueves 30 de octubre. Las personas interesadas deben ingresar al sitio web https://ferialaboralturismoec.com y completar el formulario con la siguiente información:

- Datos personales y de contacto

- Nivel de inglés

- Horario de preferencia para asistir

- Carrera de estudio y centro educativo

- Experiencia laboral (empresa, cargo, años y descripción)

Al finalizar el registro, el sistema generará un código QR que deberá ser presentado el día del evento para acceder a la feria.

Una de las participaciones más destacadas es la de Royal Caribbean, empresa que realizará un proceso intensivo de selección con entrevistas presenciales para identificar y reclutar profesionales ecuatorianos del sector turístico.

La misma actividad ya se realizó este 27 de octubre en Quito, donde se registró una importante asistencia de profesionales y estudiantes del sector. Entre ambos eventos, el Ministerio proyecta conectar a cientos de ecuatorianos con oportunidades laborales que potencien el desarrollo del turismo nacional. Se estima que, entre ambas ferias se ofrecerán unas 350 plazas de empleo.

