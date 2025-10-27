350 empleos en turismo: Feria laboral en Guayaquil abre inscripción

Hasta el 30 de octubre se puede acceder a vacantes y pasantías en el sector turístico

En la feria celebrada en la capital participaron 22 empresas vinculadas al sector turístico.

El sector turístico ecuatoriano abre sus puertas al talento nacional con una feria laboral que se realizará los días 30 y 31 de octubre en Guayaquil, ofreciendo cerca de 350 puestos de trabajo y 150 oportunidades de pasantías.

El evento, organizado por el Ministerio de la Producción, congregará a aproximadamente 28 empresas del sector turístico que presentarán un portafolio diverso de vacantes laborales y programas de formación profesional.

"Estas ferias son parte de una estrategia sostenida para abrir más y mejores oportunidades de empleo, así como para posicionar al Ecuador como referente regional en talento turístico", señaló el Ministerio de la Producción.

Royal Caribbean busca talento ecuatoriano

Uno de los atractivos principales del evento es la participación de Royal Caribbean, que realizará un proceso intensivo de selección con entrevistas presenciales para identificar y reclutar profesionales ecuatorianos del sector turístico.

La feria en Guayaquil se desarrollará en las instalaciones del Instituto Tecnológico Bolivariano (Campus Atarazana), ubicado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Callejón 12 Ne, en dos horarios: de 10:00 a 12:30 y de 12:30 a 15:00.

Segunda oportunidad después de feria en Quito

Esta actividad ya se realizó este 27 de octubre en Quito, donde se registró una importante asistencia de profesionales y estudiantes del sector. Entre ambos eventos, el Ministerio proyecta conectar a cientos de ecuatorianos con oportunidades laborales que potencien el desarrollo del turismo nacional.

¿Cómo registrarse a la feria laboral turística?

El registro estará habilitado hasta el jueves 30 de octubre. Las personas interesadas deben ingresar al sitio web https://ferialaboralturismoec.com y completar el formulario con la siguiente información:

- Datos personales y de contacto

- Nivel de inglés

- Horario de preferencia para asistir

- Carrera de estudio y centro educativo

- Experiencia laboral (empresa, cargo, años y descripción)

Al finalizar el registro, el sistema generará un código QR que deberá ser presentado el día del evento para acceder a la feria.

