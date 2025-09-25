Feria Laboral 360: descubre las oportunidades laborales del 25 al 27 de septiembre

Hoy arranca una nueva edición de la Feria Laboral 360. Este 25, 26 y 27 de septiembre, una treintena de instituciones, entre públicas y privadas, utilizarán esta plataforma para dar a conocer las vacantes laborales disponibles dentro de sus instituciones.

En total serán 27 empresas las que, en esos días, participarán en el evento, que además tiene el respaldo de seis instituciones educativas, como tecnológicos y universidades. Entre las empresas privadas, destacan grandes firmas como Holcim, Veolia, Banco del Pacífico, DHL, Nirsa, Primax y Fadesa.

¿Qué hacer para participar?

Para postular a las vacantes, la persona interesada deberá registrarse en el sitio web oficial de la feria, www.ferialaboral360.com., haciendo uso de un correo electrónico personal. En el momento, se debe tener la mano un curriculum vitae actualizado y llenar un breve formulario para facilitar a las empresas el contacto, en caso de estar interesados.

Allí se pide información como el número de cédula, lugar de residencia, nivel de educación y su disposición al trabajo. Para quienes ya están registrados, solo deberán actualizar su perfil para estar listos y participar. La postulación es gratuita, no requiere trámites presenciales ni pagos.

¿Cómo participar en feria laboral virtual?



En los días de la feria, los interesados deberán ingresar al sitio web oficial y empezar a explorar las vacantes disponibles, en sectores como el industrial, administrativo, logístico, de servicio, educativo, bancario, etc. Dentro de la exposición se hallará salones virtuales donde estarán todas las empresas participantes. Para acceder a ellas se debe dar clic, en la que más interesa.

Si se ha elegido una vacante puntual, la sugerencias es leer los detalles y las condiciones de la oferta laboral, como las exigencias del cargo que se requiere. No hay un límite en el número de vacantes a las que se desea postular.

¿Qué tipo de empleo puede conseguir?

Hay vacantes tanto para personas con formación universitaria como para quienes tienen experiencia técnica o secundaria completa. Algunos cargos frecuentes son:

Asistentes administrativos

Auxiliares contables

Enfermeros/as

Operadores de producción

Atención al cliente y call center

En los últimos años, en un contexto de auge de redes sociales y el empleo de nuevas plataformas, las ferias virtuales se han presentando como una oportunidad para explorar vacantes y postular a cargos dentro de empresas, en un mercado aún afectado por el desempleo y la informalidad.

Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de desempleo a julio de este año, cerró en 3,3 %, levemente por debajo del 3,7 % del año pasado. La tasa del subempleo, en cambio, llegó al 20 %.

