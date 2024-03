La FDA toma medidas con las canelas con plomo que se venden en EE. UU.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tomó medidas adicionales para abordar las preocupaciones sobre lo niveles elevados de plomo en la canela, después que en noviembre de 2023 encontraron que en ciertas bolsas de puré manzana y canela había plomo y que esto había generado afectación a la salud de los niños que lo consumieron. Así lo indica un comunicado de la FDA en su portal de la Web.

La agencia envió una carta a los fabricantes, procesadores, distribuidores y operadores de instalaciones de canela en los Estados Unidos, recordándoles el requisito de implementar controles para prevenir la contaminación por posibles químicos en los alimentos, incluidos los productos de canela molida. La agencia también recomienda el retiro voluntario de ciertos productos de canela vendidos por varias marcas en seis cadenas minoristas diferentes que contenían niveles elevados de plomo.

Las marcas donde se encontró alta concentración de plomo en la canela molida son: La Fiesta ; Marcum ; Mk; Swad; Tradición y El Chilar. En la página de la FDA se puede ver los lotes que tienen una alta carga del metal pesado.

En Ecuador, a partir de la alerta que hizo la FDA en noviembre de 2023 el ARCSA encontrado ocho lotes específicos de marcas de alimentos procesados contaminados con plomo: salsa de tomate Gustadina y Marcellos; morcilla tipo I Embutidos Oro; premezcla para preparar cono sabor a vainilla Bakels; nuez moscada molida Doña Jana; canela en polvo Los Nogales; canela en polvo Proalmex y canela molida Akí, esta última producida por Alimentos Euatorianos S.A. Alimec.

Lo último que se supo de la investigación del puré de manzana y canela contaminado que fue elaborado en Ecuador fue la especie procedía de Sri Lanka y que el producto sin moler no tenía plomo. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) no ha informado los avances en la investigación en este caso en particular. Aunque la FDA mantiene abierto el caso y las investigaciones porque todavía no se sabe cuál es el origen de la contaminación de la canela molida con plomo y que afectó a la compota.

