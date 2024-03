“No hay esa supuesta expansión en el empleo en enero de 2024”

El presidente Daniel Noboa ha anunciado que se han creado 50.000 nuevas plazas de trabajo para jóvenes desde la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Pero analistas económicos cuestionan que en las cifras de enero de 2024 del mercado laboral del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), los números no reflejen que hay un mejor ritmo en creación de empleos.

JetSMART inaugura la ruta Quito-Lima con boletos desde los $ 25, más impuestos Leer más

Te invitamos a leer: Solo el 52% de mujeres cree tener las mismas oportunidades laborales que los hombres

“No encuentro por dónde el Gobierno pueda decir que ha creado 50.000 empleos, cuando en enero de 2024 lo que existe es menos empleo adecuado”, indicó a Diario EXPRESO el analista económico Alberto Acosta Burneo.

Agregó que si se ve el indicador del empleo adecuado este cae, hay menos que en enero de 2023. “Entonces, por donde se mida hay menos trabajos que hace un año, menos empleo adecuado. No hay esa supuesta expansión en el empleo, al menos viendo las cifras de enero de 2024”, dijo Acosta.

El analista enfatizó que la caída de plazas adecuadas en enero de 2024 fue de 12.808. Explicó que si comparan con otros años, la tasa del empleo adecuado de enero de 2024 fue de 34,7 %, bastante inferior a la cifra de prepandemia: en esa época fue de 38,8 %. “Y está muy lejos de los niveles que se registraron a finales de la época de la bonanza, en diciembre de 2014 que fue de 49,3 %. Entonces la situación en el mercado laboral es dramático”.

Si se comparan las cifras de los empleos totales en relación a finales de 2019 se registra que hay 176.181 vacantes menos, versus las que habían hasta antes del COVID-19. “Es decir la economía no ha recuperado los empleos que perdió durante la pandemia, hay menos que antes de la pandemia y que de la época de la bonanza. No hay esa recuperación acelerada, el empleo está subiendo gradualmente y el ritmo de expansión es insuficiente”, reiteró Acosta.

Tuve que renunciar en el sector acuícola porque nos obligaban a laboral 12 horas y no nos pagaban horas extras. Ahora estoy aplicando para laborar en un restaurante. Xavier Toro



ciudadano

Diario EXPRESO solicitó la opinión de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, sobre este tema, pero por su agenda de ayer en la Asamblea Nacional, según se indicó, no pudo responder a tiempo para este artículo.

Una visión similar a Acosta tuvo José Hidalgo, director de la Corporación Estudios para el Desarrollo de Ecuador (Cordes), quien señaló que en este momento no hay mucho de qué jactarse en el tema laboral. La informalidad es de 54,6 % del total de los trabajadores. “Entonces estos 50.000 empleos que habla el Gobierno puede ser de la rotación que normalmente hay, algunas personas salen del trabajo y llegan otras nuevas”, manifestó.

También puede leer: La deuda pública total de Ecuador cerró 2023 en casi 80.000 millones de dólares

Destacó que se puede decir que hay una suficiente creación de empleo cuando la informalidad baja de manera significativa y el empleo de calidad sube. “Pero, seguimos peores que antes de la pandemia”, coincidió.

Santo Domingo, Esmeraldas y Guayaquil registran los precios más altos de febrero Leer más

Hidalgo enfatizó que la tasa de desempleo, en el caso de Ecuador , no es un indicador relevante (en enero fue 3,9 %) porque los ecuatorianos no tienen un seguro de desempleo. “Entonces los ecuatorianos no podemos darnos el lujo de pasarnos buscando trabajo, que es la definición de desempleo, si logro vender un sánduche en la calle, ya no soy desempleado, sino un empleado inadecuado, por eso es mejor ver el indicador de la informalidad y al verla no hay señales de recuperación, ni motivos para estar orgulloso en materia de lo laboral”.

Tengo 23 años de edad con mi salario me pagaba la universidad. Llevo cuatro meses buscando trabajo y no encuentro. Busco laborar en lo que sea honrado. Ahora estoy sin trabajo y por ende no puedo estudiar, porque con mi salario me pagaba la universidad. Fausto Peralta



desempleado

En un recorrido que hizo este Diario en el centro de Guayaquil, los jóvenes indicaron que no sienten que la situación ha cambiado. Muchos aún son nini: ni estudian ni trabajan por falta de oportunidades.

Adecco Dice que aún no son suficientes las plazas de trabajo, pero las empresas trabajan para reactivarse y que crece el trabajo remoto.

PESIMISMO

Un 73 % no se siente seguro trabajando

Según el reciente estudio realizado por Multitrabajos, ‘Impacto del conflicto interno en el mundo laboral’ el 78 % de los ecuatorianos considera que el conflicto armado afecta su trabajo, mientras un 10 % opina lo contrario.

Dentro del estudio se consultó a los ecuatorianos si se sienten seguros de trabajar en el país, la mayoría de las personas con un 73 % respondió que no versus un 28 % que sí se siente seguro.

Estoy recién graduada en la universidad como licenciada en Educación. Tengo 23 años de edad y busco empleo en lo que estudié y no encuentro, me piden experiencia. Joselyne Sisa



desempleada

Hay incertidumbre por la inseguridad. “Un 33 % de ecuatorianos avizoran con optimismo el futuro laboral y un 30 % busca mantener la calma frente a la actual situación del país. Ante este contexto, también se evidencia un gran porcentaje de incertidumbre (42 %). Esto significa que para estas personas no es claro lo que pueda ocurrir en el mercado laboral. Sin duda, esperamos que el panorama mejore, las personas trabajadoras puedan volver a contar con la tranquilidad necesaria, y las empresas puedan seguir aportando al crecimiento del Ecuador”, expresó Jeff Morales, gerente de Marketing de Multitrabajos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ