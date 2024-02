Las exportaciones no petroleras y no mineras crecieron al nivel más bajo en 7 años

Un año no tan halagador para las exportaciones ecuatorianas. Entre enero y diciembre del 2023, las exportaciones no petroleras y no mineras se desaceleraron respecto al 2022 y registraron un crecimiento del 3%, el más bajo en los últimos siete años, según información de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

(Le invitamos a leer también: "El sector exportador debe buscar nuevos mercados" ante problemas con Rusia)

Productores de claveles protestan por la suspensión de venta a Rusia Leer más

Pese al crecimiento históricamente bajo, señaló Fedexpor, Ecuador se consolidó como el segundo exportador más importante de productos no petroleros no mineros en la Comunidad Andina, superando a Perú en 2023, pese al decrecimiento del 19 % en este mercado.

En contraste, Colombia y Perú enfrentaron retrocesos del 9% y 5% respectivamente en sus exportaciones no petroleras no mineras debido a la desaceleración global, reporta el gremio de los exportadores.

¿Cuál es la razón del menor crecimiento de las exportaciones ecuatorianas? Si se desmenuza por rubros, el sector acuícola-pesquero experimentó una reducción del 2 %, afectado por menores precios para el camarón y condiciones climáticas adversas, explicó Josué Erazo, director de Estudios de Fedexpor. Además, se redujeron los envíos a países clave como Estados Unidos (-1 %) y a China apenas crecieron 0,1 %. Del otro lado, las ventas a la Unión Europea aumentaron 14 %.

Mientras que el sector agrícola-agroindustrial creció más del 10%, impulsado por la recuperación del sector bananero y el aumento del precio del cacao en grano. El sector manufacturero tuvo una reducción del 9%, reflejando el ajuste económico regional y la disminución en la demanda de productos manufacturados del país.

En tanto que las exportaciones de servicios alcanzaron 1.369 millones de dólares en 2023, con un aumento del 2%. Se destacan actividades como el transporte de mercancías y la consultoría, especialmente en el campo de la informática.

En el 2023, la balanza comercial de bienes de Ecuador reportó un superávit de 1.988 millones de dólares. Aunque la balanza comercial petrolera fue positiva en 2.193 millones, la balanza comercial no petrolera presentó un déficit de 195 millones de dólares, marcando una disminución con respecto al 2022.

Proyecciones 2024

Para el presidente de Fedexpor, Felipe Ribadeneira, el 2024 será un año desafiante debido al contexto de menores precios de los productos y caída en los envíos desde Ecuador, al igual que en 2023.

Felipe Ribadeneira (derecha) en rueda de prensa de Fedexpor este 20 de febrero de 2024. Sebastián Angulo.

"Debemos ser muy pragmáticos, muy cuidadosos con nuestras relaciones internacionales, con la diplomacia. Hemos visto un vértigo fuerte (...) pero debemos ser muy cuidadosos y muy prudentes en mantener los mercados actuales", dijo Ribadeneira.

El 98,2 % de banano que compra Rusia proviene de Ecuador Leer más

Para el titular de Fedexpor, para 2024 esperan mantener el mismo ritmo de crecimiento de 2024. Si se mira por productos, es complicado el crecimiento del camarón porque ya llegó a su techo de expasión, luego del 'boom' de años pasados en los mercados asiáticos. Se prevé un mejor año para el sector bananero.

En medio de los desafíos, se debe sacar provecho al acuerdo comercial con China, dijo Ribadeneira, y evitar impasses con otros países.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!