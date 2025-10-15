Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Vista panorámica de la Ciudad del Sol, donde convergen el mall, hoteles, un hospital y comercios.
Vista panorámica de la Ciudad del Sol, donde convergen el mall, hoteles, un hospital y comercios.ALEX LIMA / EXPRESO

Explosión en Guayaquil: El impacto económico tras cierre temporal de mall y negocios

Mall del Sol, el centro comercial más grande de la ciudad, anuncia cierre temporal 

  • Redacción Expreso

Tras la explosión registrada la tarde de este martes, en la avenida Joaquín Orrantia de Guayaquil, el centro comercial Mall del Sol, anunció la evacuación de clientes y trabajadores y un cierre temporal. Su actividad, según informó en un comunicado, se reanudará cuando las autoridades lo consideren pertinente.

RELACIONADAS

El hecho no solo dejó un  fallecido y una treintena de heridos, sino pérdidas materiales y la interrupción temporal de actividades económicas de una arteria importante de la ciudad en donde confluyen, además varios edificios corporativos, hoteles y restaurantes. 

Una mujer compra alimentos en un supermercado en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutierrez ag-periodistas-quito

La economía de Ecuador crece un 4,3 %, pero entre dudas por su sostenibilidad

Leer más

Cerrar un día el Mall del Sol, significa cortar las visitas de cientos de personas por día y con ello la afectación de más de 300 locales e islas comerciales que el año pasado hicieron que el centro comercial genere más de $ 26 millones en ingresos. 

"El horario será informado por los canales oficiales de Mall del Sol. Nos mantenemos en coordinación permanente con las autoridades competentes y equipo de seguridad para el retomar las operaciones de forma segura", dijo el mayor centro comercial de la ciudad. 

¿Qué pasa con la actividad de algunos hoteles?

Cerca del lugar donde se dio la explosión, también operan dos hoteles importantes. El más cercano es el hotel Sheraton, el cual, no obstante,  informó que tras activarse todos los protocolos de seguridad, el funcionamiento es normal. Hoy, "en el sector hotelero de la zona, los protocolos aplicados permitieron que la gente llegue a sus trabajos como cada día, pues se habilitaron los ingresos que hay para estas emergencias", se informó. 

Hugo Rivera, gerente De Tryp By Wyndham, reconoció que lo ocurrido la noche del martes fue "una situación sin precedentes, impactante a todo nivel, sobre todo desde la perspectiva emocional", dijo. No obstante, al no estar ellos en la zona de la onda expansiva, generada por la explosión, el hotel no registró daños materiales.

RELACIONADAS

"Al no tener ningún tipo de afectación física, todas las personas que estábamos adentro, al ser clientes, huéspedes o personal del hotel, no tenemos, afortunadamente, ninguna situación que reportar. No hemos tenido que cerrar las puertas, continuamos activos", dijo. 

Sin embargo, Rivera admitió de los efectos que un hecho como este podría generar a los negocios. "Bajas económicas, sin lugar a dudas van a ver, lo que podría ocurrir es que algunas personas cancelen sus viajes, sus reservas o eventos, pero aún es pronto para evaluarlo", dijo. 

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pabel Muñoz reacciona por atentado en Guayaquil: “No podemos normalizar la muerte”

  2. Paro 2025: Conaie quiere organizar su propio convoy para ayudar a Imbabura

  3. Explosión en Guayaquil: El impacto económico tras cierre temporal de mall y negocios

  4. Capturan a presunto sacapintas en La Mariscal y recuperan $ 15.000

  5. Álvarez y su reacción al coche bomba en Guayaquil: “Hay un grupo de terroristas”

LO MÁS VISTO

  1. Explosión en Guayaquil: taxista murió al grabar el carro bomba, ¿quién era?

  2. Pabel Muñoz se pronunció sobre posible toma de Quito y lanzó propuesta a Noboa

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  4. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  5. Reportan la explosión de un carro bomba en el puente Churute, en Guayas

Te recomendamos