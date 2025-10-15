Explosión en Guayaquil: El impacto económico tras cierre temporal de mall y negocios

Vista panorámica de la Ciudad del Sol, donde convergen el mall, hoteles, un hospital y comercios.

Tras la explosión registrada la tarde de este martes, en la avenida Joaquín Orrantia de Guayaquil, el centro comercial Mall del Sol, anunció la evacuación de clientes y trabajadores y un cierre temporal. Su actividad, según informó en un comunicado, se reanudará cuando las autoridades lo consideren pertinente.

El hecho no solo dejó un fallecido y una treintena de heridos, sino pérdidas materiales y la interrupción temporal de actividades económicas de una arteria importante de la ciudad en donde confluyen, además varios edificios corporativos, hoteles y restaurantes.

Cerrar un día el Mall del Sol, significa cortar las visitas de cientos de personas por día y con ello la afectación de más de 300 locales e islas comerciales que el año pasado hicieron que el centro comercial genere más de $ 26 millones en ingresos.

"El horario será informado por los canales oficiales de Mall del Sol. Nos mantenemos en coordinación permanente con las autoridades competentes y equipo de seguridad para el retomar las operaciones de forma segura", dijo el mayor centro comercial de la ciudad.

¿Qué pasa con la actividad de algunos hoteles?

Cerca del lugar donde se dio la explosión, también operan dos hoteles importantes. El más cercano es el hotel Sheraton, el cual, no obstante, informó que tras activarse todos los protocolos de seguridad, el funcionamiento es normal. Hoy, "en el sector hotelero de la zona, los protocolos aplicados permitieron que la gente llegue a sus trabajos como cada día, pues se habilitaron los ingresos que hay para estas emergencias", se informó.

Hugo Rivera, gerente De Tryp By Wyndham, reconoció que lo ocurrido la noche del martes fue "una situación sin precedentes, impactante a todo nivel, sobre todo desde la perspectiva emocional", dijo. No obstante, al no estar ellos en la zona de la onda expansiva, generada por la explosión, el hotel no registró daños materiales.

"Al no tener ningún tipo de afectación física, todas las personas que estábamos adentro, al ser clientes, huéspedes o personal del hotel, no tenemos, afortunadamente, ninguna situación que reportar. No hemos tenido que cerrar las puertas, continuamos activos", dijo.

Sin embargo, Rivera admitió de los efectos que un hecho como este podría generar a los negocios. "Bajas económicas, sin lugar a dudas van a ver, lo que podría ocurrir es que algunas personas cancelen sus viajes, sus reservas o eventos, pero aún es pronto para evaluarlo", dijo.

