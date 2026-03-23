Expertos analizan en Quito los retos de la regulación en la economía digital

El comercio digital y la creación de sus reglas en Ecuador son examinadas por la Superintendencia de Competencia Económica.

Expertos internacionales, representantes de la academia y autoridades locales se reunieron en Quito para analizar los retos de la regulación en la economía digital en Ecuador, en el marco del foro Subregional Andino sobre Mercados Digitales.

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En la apertura del evento, organizado por la Superintendencia de Competencia Económica, el superintendente Hans Ehmig Dillon destacó la necesidad de establecer marcos regulatorios técnicos, modernos y equitativos, además de que señaló que “la competencia es clave para el bienestar ciudadano, especialmente en entornos digitales dinámicos”.

El análisis se centró principalmente en cómo el entorno digital, y el comercio que conlleva, ha crecido mucho más rápido que las leyes tradicionales, creando vacíos que pueden generar riesgos, desigualdades y abusos.

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El encuentro se desarrolló en el marco del Comité de Defensa de la Libre Competencia de la Comunidad Andina, cuya presidencia Pro Témpore ejerce Ecuador. En él participaron Hwang Lee (Corea del Sur), Ximena Gumucio (Bolivia) y Hugo Gómez (Perú), quienes abordaron experiencias internacionales, el impacto de las plataformas digitales y los desafíos jurídicos en la región.

¿En qué se ha avanzado en el país?

Desde el año pasado, la Superintendencia de Competencia Económica del Ecuador ha tenido avances principalmente en tres frentes: fortalecimiento normativo, mejora técnica del control de mercados y adaptación a nuevos desafíos (como lo digital). Avances que se indicaron en el evento.

A finales del año pasado, por ejemplo, la SCE aprobó la Guía para la Auditoría del Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de asegurar que todas las aplicaciones de IA empleadas dentro de la institución cumplan con el marco normativo nacional, en especial con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

También se han dado avances en la modernización del marco legal relacionado con la competencia desleal. Durante este período se ha impulsado un proyecto de ley que busca actualizar y clarificar las reglas para sancionar prácticas abusivas en el mercado. Este proceso ha sido relevante porque redefine cómo se protege la competencia leal en el país y complementa la normativa ya existente sobre poder de mercado.

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