Equair: el declive de un ‘vuelo’ marcado por quejas de usuarios

La reprogramación de más de 15.000 pasajes, vendidos por Equair hasta diciembre de 2023, genera las primeras quejas entre usuarios. Si bien la aerolínea ecuatoriana, tras el anuncio del cese de sus operaciones, aseguró que la cobertura de vuelos pendientes estaría garantizada con la ayuda de otras aerolíneas, el proceso de canje de boletos genera filas, demoras e incluso gastos extras, por alimentación y hospedaje que deja el tiempo de espera.

Gina Torres arribó a las 9:48 de este lunes 2 de octubres al aeropuerto de Quito, procedente de Buenos Aires. Según su programación, al medio día ella y una veintena de usuarios ya tenían que estar volando a Guayaquil, pero hasta las 18:00 seguían varados en esta terminal aérea a la espera de ser reubicados. “Nos dijeron que nos iban a ubicar en Latam o Avianca, donde haya espacio, pero nada. Finalmente hemos conseguido un vuelo para las 9:00 de mañana martes, pero ¿Quién correrá con los gastos de hotel y alimentación, todo lo que implica quedarnos obligados?”, se preguntaba con indignación esta usuaria, una de las clientas que resultó afectada por la repentina salida del mercado de Equair.

La decisión no solo dejó varados a usuarios en los aeropuertos, también hizo que varios perjudicados se aglomeraran en las afueras de las agencias de Avianca y Latam, en busca de una solución. Pero si bien ambas aerolíneas decidieron apoyar el proceso de “forma solidaria”, tuvieron limitaciones para hacerlo. Los vuelos empezaron a reprogramarse de forma lenta, pues dependían de la disponibilidad de asientos de cada aerolínea, tal como se dispuso en las políticas de acomodación correspondientes firmadas en el acuerdo de protección de pasajeros con Equair.

Aún así, Latam informó a EXPRESO que, tras las 24 horas del anuncio de cierre, había logrado reubicar a más de 1.000 pasajeros y que seguiría haciéndolo los próximos días, luego de “incrementar 7.200 asientos en la oferta doméstica, con la llegada de un avión de mayor capacidad, priorizando así las rutas afectadas: Quito, Guayaquil e islas Galápagos, para los siguientes 30 días”.

Juan Francisco Ortiz, country officer de Avianca Ecuador, aclaró que aunque ellos no firmaron un acuerdo con Equair, decidieron sumarse a la causa, transportando a más de 350 personas en las últimas 48 horas. “Para eso, hemos puesto a disposición, en los diferentes aeropuertos, tanto de Quito, Guayaqui, San Cristóbal y Baltra counters específicos para dar atención a todos los pasajeros afectados”, dijo. Si bien, ahora la oferta se da según la disponibilidad de asientos en vuelos ya programados, no descartan abrir nuevos vuelos.

Quito. Decenas de clientes se aglomeraron en las afueras de una agencia de Latam, en la capital. Buscan una pronta solución. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

No obstante, eso ha implicado establecer ciertas reglas, como el priorizar vuelos con fechas inmediatas y fijar políticas de embarque. “Lo que estamos aceptando es un pasajero de manera gratuita, con un derecho a un equipaje en bodega de hasta 23 kilos y un equipaje de manos de 10 kilos. Eso es parte de la protección de pasajeros que estamos ofreciendo de manera solidaria. Ya si el pasajero tiene más equipaje o tiene un caso especial como el movilizar una mascota u otros temas, eso está fuera de lo que podemos ofrecer como Avianca”, señaló Ortiz.

Ayer, las instalaciones de Equair lucieron cerradas, sin atención física a clientes que, desorientados buscaban información para alternativas de vuelos. Este Diario intentó tener entrevista con un vocero, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta. Hasta ahora, no se sabe si la aerolínea está negociando con otras firmas aéreas para trasladar de forma rápida a pasajeros, tampoco si aplicaría algún tipo de reembolso, en caso de que los usuarios tengan que pagar por hotel, como fue el caso de Torres, quien tuvo que pagar $ 118 por una noche en el Wyndham, o si los pasajeros afectados están obligados a comprar boletos en otras firmas aéreas para garantizar su traslado. “Yo ya compré en otra aerolínea, di por perdida esa reserva...pero llamé al call center de Equair y me dijeron que se puede pedir reembolso de dinero, habrá que hacer el trámite”, dijo resignado un usuario por la red social X. Sin embargo, esta última posibilidad aún no ha sido confirmada.

Guayaquil. Las filas y los reclamos en esta ciudad tampoco faltaron. Alex Lima / Expreso

El pasado 30 de septiembre, Equair, después de operar 2 años en el mercado local, anunció su cierre, dejando a 200 empleados en proceso de liquidación. El anuncio se dio de forma sorpresiva, pues recién un par de semanas antes había inaugurado una nueva ruta, la Quito-Coca, como parte de su plan de expansión.

En un comunicado, la aerolínea dijo que como resultado de un constante análisis del mercado se tomó “la responsable decisión de suspender sus actividades”; no obstante, no dio más detalles. Tampoco ha habido una reacción de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador (Arlae), sobre las posibles causas que citan actores de este mercado. Una de ellas es la baja rentabilidad que habría tenido la firma, tras una lenta recuperación de la demanda de vuelos tras la pandemia y los altos costos de operación que genera el incremento del precio del combustible aéreo. El año pasado, según conoció este Diario, se llegaba a pagar hasta $ 2,11 por galón, hoy ese precio supera los $ 3.

