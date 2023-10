La reprogramación de vuelos de Equair se atiende según las fechas más cercanas

La reprogramación de más de 15.000 pasajes, vendidos por Equair hasta diciembre de 2023, empieza a generar malestar entre los usuarios. Si bien la aerolínea ecuatoriana tras el anuncio del cese de sus operaciones dijo que la cobertura de vuelos está garantizada con la ayuda de otras aerolíneas como Latam y Avianca, el proceso presenta trabas y ciertas demoras que aquejan a usuarios.

En la mañana de este lunes 2 de octubre, decenas de personas se apostaron en los exteriores de las agencias de ambas aerolíneas para poder reprogramar sus vuelos. Otros, en cambio, utilizaron las redes sociales para quejarse de la restringida atención que se estaría prestando.

Jonny Pino dijo haber comprado un vuelo de regreso de Quito a Guayaquil, para hoy lunes 2 de octubre, pero aseguró tener problemas para canjearlo, debido a que "ninguna de las dos aerolíneas (planteadas como alternativas) tienen vuelos para hoy lunes".

"A todo esto, la aerolínea @equairECU no me está dando una solución a este inconveniente. Perdí mi reunión de trabajo de las 4 de la tarde y a la vez esta aerolínea no te da solución por temas de viáticos. Estoy indignado!!" ,dijo.

Consultada Latam, sobre el tema, la aerolínea recordó que "los espacios están siendo asignados según la disponibilidad de asientos en los vuelos domésticos"; esto, bajo las políticas de acomodación correspondientes firmadas en el acuerdo de protección de pasajeros con Equair.

La firma dijo que, hasta el día de ayer, a 24 horas del anuncio, se habían confirmado ya más de 1.000 asientos. La aerolínea negó estar limitando la atención, a través de cupos por día. "No se trata de cupos, sino de la prioridad de viaje de los pasajeros. Se está priorizando a vuelos de fechas más cercanas o inmediatas, como las primeras semanas de octubre; y progresivamente a quienes tengan tickets con fechas en las quincenas posteriores, a fin de brindarles el mejor apoyo y solución posible".

EXPRESO tomó contacto con Avianca y Equair, pero aún espera una respuesta, sobre las medidas que se toman para cubrir esta demanda adicional que ha generado el repentino cese de la empresa.

No obstante, a través de la red social X, Equair hizo un llamado para que " únicamente los pasajeros que tienen vuelos en las próximas 2 semanas se acerquen a los puntos de venta LATAM". Así, dijo, se tiene un proceso de transición de pasajes ordenado.

Para superar este incremento de demanda, Latam informó además que, a partir de hoy, está incrementado 7.200 asientos en su oferta doméstica, con la llegada de un avión de mayor capacidad, priorizando así las rutas afectadas: Quito, Guayaquil e Islas Galápagos, para los siguientes 30 días.

