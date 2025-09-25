El SRI halla incumplimientos en contratos de inversión

La entidad tributaria inspecciona a los contribuyentes, en colaboración con el Ministerio de Producción

El SRI inspecciona a los contribuyentes con contratos de inversión y halla incumplimientos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha realizado 77 procesos de control, de los cuales 27 corresponden a Grandes Contribuyentes, para verificar la adecuada aplicación de los beneficios tributarios otorgados a los usuarios que tienen suscritos contratos de inversión. Una medida que realiza en colaboración con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI), según indica en un comunicado la entidad tributaria.

De los 520 Grandes Contribuyentes del país, 101 han suscrito contratos de inversión que, entre los años 2022 y 2024, les representaron beneficios tributarios por un total de $371 millones. Adicionalmente, en el mismo período, otros contribuyentes han suscrito 417 contratos de inversión, que suman por beneficio tributario el valor de $31,8 millones, dice el escrito.

Los hallazgos en los controles

La entidad tributaria, según lo menciona en el comunicado, ha descubierto varias inconsistencias en las inspecciones, entre ellas, el incumplimiento de la generación de empleo pactada en los contratos; inversiones que generan exenciones tributarias sin corresponder a activos nuevos y productivos; ausencia de centros de costos vinculados a la nueva inversión; aplicación indebida de la reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta; y la declaración como exentos de ingresos no relacionados con el proceso productivo establecido.

“Como consecuencia de estas irregularidades, el SRI desconoce los beneficios tributarios otorgados por incumplimiento contractual y corrige las prácticas que erosionan la recaudación fiscal”, dice el anuncio.

En este sentido, añade, tanto el MPCEI y el SRI ampliarán la cobertura de fiscalización a todos los contribuyentes con contratos de inversión, con el fin de verificar la legalidad y permanencia de los beneficios obtenidos.

“Estas acciones conjuntas, entre las dos entidades gubernamentales, buscan garantizar que los incentivos fiscales se utilicen de manera justa y conforme a los fines para los cuales fueron creados, promoviendo así un entorno equitativo y sostenible para el desarrollo económico del país”, finaliza.

