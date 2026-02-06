El SRI habilita el formulario de proyección de gastos personales

Este formulario es para los trabajadores en relación de dependencia que ganan más de $12.208

El Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitó el formulario de proyección de gastos personales que deben entregar los trabajadores en relación de dependencia a sus empleadores, durante este mes de febrero, para proyectar sus deducciones para 2026.

Este formulario es para los trabajadores que ganan más de $12.208 al año y que quieren aplicar para un descuento en el pago del Impuesto a la Renta (IR) que debe hacerse en marzo de cada año. Este documento permite a los trabajadores proyectar sus deducciones por gastos personales en los rubros de alimentación, educación, arte y cultura, salud, vestimenta, vivienda y turismo nacional, detalla en un comunicado el SRI.

Entre los gastos que también pueden ser considerados se incluyen la alimentación y salud de mascotas, los intereses por préstamos quirografarios que no estén vinculados a actividades económicas y los sueldos y beneficios sociales de empleados domésticos, que se reconocen como gasto de vivienda.

La normativa vigente permite además deducir los gastos de cargas familiares, que comprenden a padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos gravados y dependan económicamente del trabajador. “El SRI recuerda que una misma persona no puede ser registrada como carga familiar por más de un contribuyente”, añade el comunicado.

La tabla del cálculo

La entidad además indica que, para el año fiscal 2026, la rebaja por gastos personales se aplicará sobre el menor valor entre los gastos declarados y el valor de la canasta básica de enero de 2026 (que es de $821,80), monto que varía según el número de cargas familiares. Es decir, mientras más cargas familiares tenga, mayor es el monto de gastos personales que puede deducir, y por lo tanto menor impuesto a la renta a pagar.

Por ejemplo, con 0 cargas familiares el límite máximo de gastos personales que una persona puede deducir, es de $5.752, 60, mientras que el límite máximo de la rebaja será de $1.035,47. En cambio, un trabajador con 5 o más cargas familiares, el límite máximo de gastos personales a deducir es de $16.436; y el límite máximo de la rebaja será de $2.958,48.

El formulario de proyección de gastos personales para el período fiscal 2026 ya se encuentra disponible en https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos

