Tras regulación al régimen 4X4, el sector textil anuncia una ligera recuperación

Pese a la mejora, el volumen actual sigue siendo muy superior al de 2022

El sector textil y de calzado, especialmente los pequeños productores y negocios de personas naturales, muestran una ligera recuperación, después de seis meses de haber entrado en vigencia el arancel de $ 20 a las importaciones bajo el régimen courier 4×4, según menciona en un comunicado la asociación Ecuatorianos Primero, Siempre.

No obstante, en el escrito se advierte que los niveles de importaciones y pedidos siguen siendo históricamente altos y que los avances logrados, “si bien son positivos, aún están lejos de restablecer las condiciones de equilibrio logradas en 2022”.

Según datos disponibles en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), las ventas del sector textil y de calzado muestran una recuperación sostenida desde mayo del año pasado y, al cierre del 2025, mostraron un crecimiento cercano al 9 %, tras la caída del 5 % registrada en 2024. En los pequeños productores con RUC de personas naturales, las ventas pasaron de estancamiento a crecimientos de hasta +10 % a finales del año pasado.

En el comunicado, Ecuatorianos Primero, Siempre, menciona además que los beneficios observados hasta ahora representan un ajuste parcial tras años de crecimiento descontrolado de las importaciones informales.

Añade que, en paralelo, se observa una reducción de las importaciones bajo el régimen 4×4. En el acumulado anual, las importaciones 4×4 cerraron 2025 en $602 millones FOB, con un crecimiento de apenas 20 %, el más bajo de los últimos cinco años. Esta cifra contrasta con el 60 % registrado en 2024 y con tasas cercanas al 95% anual observadas antes de la aplicación del arancel. Aun así, el volumen actual sigue estando muy por debajo al de 2022, “lo que confirma que el desafío persiste”, añade la asociación.

El número de pedidos

El impacto también se refleja en el número de pedidos por régimen 4x4: en el segundo semestre de 2025, los envíos cayeron 46 %, de 4,63 millones a 2,49 millones. En el acumulado anual, 2025 cerró con 8,4 millones de pedidos, un crecimiento de 22 %, muy por debajo del 142 % registrado antes de la aplicación del arancel.

Contrabando y defraudación aduanera

Según la organización que vela por el consumo de la producción nacional, al problema de la aún baja rentabilidad del sector textil, se suma el contrabando y la defraudación aduanera.

“En octubre de 2025, Senae decomisó un cargamento de ropa de la marca china Shein que intentaba ingresar de manera irregular por puertos de Guayaquil, oculto en un contenedor declarado como ‘cajas plásticas’, valorado en $90.000. Posteriormente, en enero de 2026, otro operativo detectó un contenedor procedente de China, declarado como ‘mascarillas’, que transportaba más de 100.000 prendas de vestir, con un valor aproximado de $ 400.000, hechos que continúan afectando a la industria nacional.

Por lo que llaman a establecer reglas claras, fortalecer los controles al contrabando, dar seguimiento a la frecuencia de envíos desde el exterior con el cruce de información entre entidades de control y una fiscalización más efectiva de la comercialización informal.

