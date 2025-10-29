Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.ANDRES MARTINEZ CASARES/ EFE

El Gobierno de EE. UU. podría reabrir la semana próxima

El actual cierre de Gobierno en EE. UU. podría costarle a la primera economía mundial unos 14.000 millones de dólares

Legisladores republicanos en el Congreso de EE.UU. creen que suficientes demócratas estarían dispuestos a romper las líneas de su partido y apoyar una propuesta temporal para reabrir el Gobierno la próxima semana, a medida que crezca la presión por la inminente suspensión de la ayuda alimentaria y las demoras aéreas.

Te invitamos a leer: Ecuador gana el título de tener el mejor restaurante de Latinoamérica

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo este miércoles 29 de octubre de 2025 a Politico que "se han reactivado" las negociaciones con la oposición, que exige una extensión a los subsidios del programa sanitario Obamacare como condición para respaldar una medida que desbloquearía fondos para agencias gubernamentales hasta el 21 de noviembre.

Sin embargo, los demócratas no han dado señales públicas de que cederán en sus exigencias.

La legislación republicana, que ya ha fallado unas trece votaciones en la Cámara Alta, compraría tiempo para continuar las conversaciones sobre una legislación presupuestaria que garantice el funcionamiento de la Administración Central durante el actual año fiscal.

Estas diferencias han prolongado la paralización federal, la segunda más larga en la historia de Estados Unidos, que el martes entró en su día 29, cerca de romper el récord anterior de 35 días, sentado por el cierre gubernamental de 2018-2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

Los fondos para garantizar subsidios

En la quinta semana del cierre crece la inquietud por el próximo fin de los fondos destinados a garantizar subsidios para las 41,7 millones de beneficiarios del programa de ayuda a la alimentación SNAP y el esperado aumento en las demoras y cancelaciones de vuelos a medida que los controladores aéreos - que el martes dejaron cobrar su nómina prevista- comiencen a ausentarse de sus puestos.

Maiceros

El Consejo Consultivo del Maíz no llegó a un acuerdo del precio del alimento

Leer más

Esto hace que Thune, y otros legisladores republicanos como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, expresen su confianza en que un número suficiente de demócratas que ellos consideran "moderados" puedan pasarse al escaso grupo de liberales que apoyan la propuesta republicana, previbisiblemente a inicios de la semana próxima, reporta Politico.

La mayoría conservadora en el Senado (53) necesita al menos siete votos de los demócratas (45) para alcanzar los 60 apoyos para aprobar la financiación temporal.

El actual cierre de Gobierno en EE.UU. podría costarle a la primera economía mundial unos 14.000 millones de dólares, según la independiente Oficina de Presupuesto del Congreso. 

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alterno de la correísta Pamela Aguirre será vinculado a investigación por terrorismo

  2. Décimo tercer sueldo en Ecuador: ¿Cuándo se pagará en el sector público?

  3. Terror en colegios: adolescentes en la mira del crimen organizado en Pasaje y Machala

  4. Extinción de dominio en Ecuador: Lo que cambiaría tras la Consulta Popular

  5. El Gobierno de EE. UU. podría reabrir la semana próxima

LO MÁS VISTO

  1. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  2. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

  3. IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

  4. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  5. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

Te recomendamos