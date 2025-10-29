El Gobierno de EE. UU. podría reabrir la semana próxima

El actual cierre de Gobierno en EE. UU. podría costarle a la primera economía mundial unos 14.000 millones de dólares

Legisladores republicanos en el Congreso de EE.UU. creen que suficientes demócratas estarían dispuestos a romper las líneas de su partido y apoyar una propuesta temporal para reabrir el Gobierno la próxima semana, a medida que crezca la presión por la inminente suspensión de la ayuda alimentaria y las demoras aéreas.

Te invitamos a leer: Ecuador gana el título de tener el mejor restaurante de Latinoamérica

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo este miércoles 29 de octubre de 2025 a Politico que "se han reactivado" las negociaciones con la oposición, que exige una extensión a los subsidios del programa sanitario Obamacare como condición para respaldar una medida que desbloquearía fondos para agencias gubernamentales hasta el 21 de noviembre.

Sin embargo, los demócratas no han dado señales públicas de que cederán en sus exigencias.

La legislación republicana, que ya ha fallado unas trece votaciones en la Cámara Alta, compraría tiempo para continuar las conversaciones sobre una legislación presupuestaria que garantice el funcionamiento de la Administración Central durante el actual año fiscal.

Estas diferencias han prolongado la paralización federal, la segunda más larga en la historia de Estados Unidos, que el martes entró en su día 29, cerca de romper el récord anterior de 35 días, sentado por el cierre gubernamental de 2018-2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Los fondos para garantizar subsidios

En la quinta semana del cierre crece la inquietud por el próximo fin de los fondos destinados a garantizar subsidios para las 41,7 millones de beneficiarios del programa de ayuda a la alimentación SNAP y el esperado aumento en las demoras y cancelaciones de vuelos a medida que los controladores aéreos - que el martes dejaron cobrar su nómina prevista- comiencen a ausentarse de sus puestos.

El Consejo Consultivo del Maíz no llegó a un acuerdo del precio del alimento Leer más

Esto hace que Thune, y otros legisladores republicanos como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, expresen su confianza en que un número suficiente de demócratas que ellos consideran "moderados" puedan pasarse al escaso grupo de liberales que apoyan la propuesta republicana, previbisiblemente a inicios de la semana próxima, reporta Politico.

La mayoría conservadora en el Senado (53) necesita al menos siete votos de los demócratas (45) para alcanzar los 60 apoyos para aprobar la financiación temporal.

El actual cierre de Gobierno en EE.UU. podría costarle a la primera economía mundial unos 14.000 millones de dólares, según la independiente Oficina de Presupuesto del Congreso.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ