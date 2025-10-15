Gobierno anunció una lista de sectores que pasarán pronto a ser 'Sujetos Obligados'

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), informó en un comunicado que próximamente se incorporarán como Sujetos Obligados a: Cajas Centrales, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro, intermediarios de reaseguros, asesores productores de seguros, partidos y movimientos políticos provinciales y fundaciones nacionales.

‘Sujetos Obligados’ son las personas naturales o jurídicas que, por la naturaleza de sus actividades económicas o profesionales, están legalmente obligadas a reportar operaciones financieras sospechosas a la UAFE, con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

'Sujetos Obligados': lo que dice la ley

El comunicado recuerda que los artículos 27, 28 y 31 de la Ley Orgánica de Prevención, Detención y Combate del Delito del Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, establecen que los Sujetos Obligados financieros y no financieros, “deberán informar a la UAFE, mediante la entrega de los reportes previstos en la Ley, de acuerdo con la normativa que en cada caso se dicte”.

El escrito, publicado a través de X, el 14 de octubre, además menciona que una vez emitida la Resolución de Llamamiento, se notificará oficialmente a cada sector, momento en el que deberán iniciar su obligación formal de reporte.

“Hasta entonces, se solicita a los sectores mencionados a mantenerse atentos a los próximos comunicados y notificaciones oficiales que serán difundidos por los canales institucionales”, señala el escrito.

