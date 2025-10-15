Jaramillo: "El banano ecuatoriano tendrá 0 % de arancel en EE.UU."

El ministro de la Producción señaló que en las próximas semanas se cerrará la negociación

EE.UU. ha decidido incluir al banano ecuatoriano en la lista de productos que volverían a ingresar al mercado estadounidense con arancel cero. La propuesta es parte de los avances del diálogo que han tenido las autoridades de Ecuador con ese país, para lograr desmontar el arancel del 15 % que rige desde el 7 de agosto pasado.

Así lo dio a conocer Luis Alberto Jaramillo, Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, la noche de este martes, 14 de octubre de 2025, durante la inauguración del congreso bananero, Banana Time. "Me adelanto a anunciar, que dentro de la propuesta que estamos trabajando con ellos, está el banano ecuatoriano", dijo el funcionario ante un grupo nutrido de productores y exportadores bananeros que acudieron a la cita.

¿Cómo avanza la negociación?

Jaramillo sostuvo que esa propuesta ha salido de las mismas autoridades estadounidenses y que se anunciará en las próximas semanas. "Falta cerrar la negociación para incorporar otros productos agrícolas, pero el banano baja el 0 %", dijo.

En agosto pasado, el ministro adelantó que hay un listado de productos ecuatorianos que podrán ingresar con 0 % de arancel a Estados Unidos. En ese listado, confirmó hoy, está el banano, el tercer producto que más divisas ha generado para el país. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), hasta julio de este año, las ventas de este sector sumaron $ 2.548 millones, un 14 % más, si se lo compara con igual periodo del año pasado.

El funcionario dijo estar trabajando para diversificar los mercados de exportación para el banano, que hasta agosto de este año, genero un 14% más de divisas para el país. En camino, dijo, está la negociación de nuevos acuerdos comerciales con países como Emiratos Árabes Unidos, Japón. "Aún ciertas formalidades que deben ser cumplidas, pero estamos avanzando en este camino", dijo. Planes parecidos, añadió, se sigue con República Dominicana y Panamá.

Sobre la feria Banana Time

El congreso Banana Time Guayaquil 2025 se celebrará en el hotel Hilton Colón desde este miércoles hasta el viernes, 17 de octubre.

El evento que en este año cumple su convención número 22, es en su totalidad un espacio técnico y ejecutivo que articula ciencia aplicada, política pública y estrategia empresarial y que tiene como objetivo anticipar tendencias, responder a los grandes retos fitosanitarios y proyectar el futuro de la fruta más exportada del país: el banano

Las amenazas del hongo Fusarium R4T, las medidas de bioseguridad para prevenir su impacto y qué ejemplos a tomar desde otros países sobre diferentes plagas, serán algunos de los temas principales que expertos internacionales expondrán en este congreso.

