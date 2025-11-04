Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

bitcóin
La criptomoneda, el bitcóin tuvo una bajada en la jornada del 4 de noviembre, aunque luego se recuperó en algo.Archivo

El bitcoin cotiza por debajo de $ 100.000 por primera vez desde junio

El bitcóin llegó a caer en un momento de la jornada un 6 %

El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, caía este martes 4 de noviembre de 2025 un 6 % en la bolsa de Wall Street y cotizaba por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio.

Te invitamos a leer: Manta apunta a encabezar la transición energética del país

El bitcóin llegó a caer en un momento de la jornada un 6 %, cotizando en 99.966 dólares, aunque luego rebajó su caída y a las 14:18 hora local (19:18 GMT) cotizaba en los 101.344 dólares.

Según el portal especializado CNBC, la bajada de hoy viene dada por la preocupación de los inversores respecto a la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).

No obstante, algunos analistas opinan que la caída de hoy no ha tenido un catalizador macroeconómico claro.

RELACIONADAS

Pese a la caída sigue siendo positivo

Récord Guinness Guayaquil

Guayaquil ganó un récord Guinness por mayor asistencia a una clase de emprendimiento

Leer más

La analista Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, apunta en una nota recogida por Marketwatch que, pese a su bajada, el impulso a largo plazo del bitcóin sigue siendo positivo.

Así, fijó como posible precio de la criptomoneda a largo plazo los 134.500 dólares si se mantiene esa tendencia alcista.

A su vez, el índice bursátil Nasdaq, en el que cotizan múltiples empresas enfocadas en IA, caía un 1,7 % hoy, con una pronunciada caída de Palantir, del 7,9 %.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Annabella Azín impulsa el sí en EE.UU.; indígenas y activistas se suman a la campaña

  2. Ambato cambia el cobro de la tasa de basura: irá en la planilla del agua

  3. Tiroteo en el malecón de Playas deja dos muertos y un herido

  4. Salinas de Guaranda se refuerza con el turismo de producción

  5. El bitcoin cotiza por debajo de $ 100.000 por primera vez desde junio

LO MÁS VISTO

  1. Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

  2. Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

  3. ¿Qué pasará con tu número y plan Movistar tras la compra de Tigo en Ecuador?

  4. Un tren de 350 km/h pondrá a este país latinoamericano entre los más avanzados

  5. Fundación Siglo XXI cerró la piscina de la Coviem por incidentes con usuarios

Te recomendamos