La fritada ecuatoriana está entre los mejores platos del mundo que elaboran con cerdo. En la lista de Taste Atlas: 'Best pork dishes in the world' ocupa el puesto 21, en el ranking internacional de mayo de 2023.

Esta es la segunda vez que Ecuador ingresa en el ranking de este portal, que es una guía experiencial de viaje en línea para comida tradicional que recopila recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares.

La primera vez que estuvo en Taste Atlas fue en el ranking de las mejores sopas del mundo, aquí fue con el encebollado. Ahora es con la fritada, en este listado el plato que ocupa el primer lugar es la carnita de México, seguida por el pernil de Puerto Rico. En tercer lugar está un segundo plato mexicano, la cochinita pibil.

En Ecuador la fritada es un plato típico, del cual se han hecho hasta concursos en la sierra del país. En la Feria Raíces, que el Municipio de Guayaquil, organiza cada año también ha tenido su espacio para ser promovida.

El portal de Taste Atlas indica que la mejor fritada del mundo se come en la sierra ecuatoriana. La crítica gastronómica Karolina Sotomayor comentó en la página web de Taste Atlas que se puede encontrar fritada en toda la región de la Sierra, aunque para ella la mejor se encuentra en la provincia de Imbabura. "Si estás en Quitio, busca un restaurante que se llama El Palacio de la Fritada, es uno de los mejores y más antiguos", dijo Sotomayor.

En en la Costa los ciudadanos buscan los diferentes restaurantes que hay en Guayaquil, donde se vende la fritada; también hay un patio de comida en Puerto Hondo, vía a la Costa. Por tradición se busca además la fritada de Nobol o de Samborondón o en Juján.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES LUGARES SEGÚN TASTY ATLAS?

Fritadas Amazonas (Atuntaqui) Palacio de la Fritada (Quito) La Canoa (Guayaquil) Sereno Moreno (Quito) Tianguez (Quito)

