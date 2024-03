Ecuador ha perdido relevancia como país productor petrolero

Mientras unos suben, otros bajan. En los últimos años, Ecuador ha perdido protagonismo como productor petrolero a escala global. Si bien la nación ha sido considerada como un pequeño productor, incluso esa etiqueta ha perdido brillo.

Núñez anunció que trabaja en un nuevo Código de Trabajo Leer más

Te invitamos a leer: El cacao: ahora es la gran oportunidad

Luego de haber alcanzado un tope máximo de producción promedio de 556 mil barriles de petróleo por día (bpd) en 2014, el bombeo de crudo no ha dejado de caer.

Ese año el país ocupaba la posición 27 entre los productores petroleros a escala mundial, según el ranking de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). En 2022 (último año disponible del listado), Ecuador presentó una producción promedio de 481 mil bpd y pasó a la posición 29.

Y la posición de Ecuador puede seguir cayendo. Para 2024 la producción de crudo de la nación puede descender más por el cierre del Bloque 43-ITT.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha calculado la proforma presupuestaria 2024 con una producción nacional petrolera de 426 mil bpd con el cierre del Bloque 43-ITT. El Gobierno de Daniel Noboa ha señalado que buscará aplazar cinco años el fin de la producción de crudo en la zona.

En ese contexto, el Gobierno solo recibirá por petróleo 1.337 millones de dólares, que incluye los ingresos tributarios. La cifra representa apenas el 3,7 % de todo el presupuesto para 2024.

Mientras la producción de Ecuador cae, otras naciones han experimentado un crecimiento. Por ejemplo, en 2014 Ecuador producía más ‘oro negro’ que Argentina, pero en 2020 la nación del Cono Sur sobrepasó a Ecuador y se ha mantenido más arriba en el ranking desde entonces, de acuerdo con las cifras históricas de la EIA.

La agroindustria quiere ser una prioridad en la política nacional Leer más

Otro país que estaba por debajo de Ecuador era Guyana. No hace mucho, en 2022, ese país bombeaba en promedio 290 mil bpd. En febrero de 2024 llegó a los 640 mil bpd, lo cual ha sido catalogado como un ‘milagro económico’. Esto ha significado que su economía podría crecer 26,6 % en el año en curso, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Petroecuador no ha podido levantar la producción de los campos que le han sido encargados para que sea el operador porque no tiene capacidad financiera. René Ortiz



Exministro



de Energía

Con ese escenario, Ecuador está a punto de salir del ‘top 30’ de los mayores productores petroleros, listado en el que se ha mantenido la mayoría de años desde 1972, cuando inició la era petrolera en Ecuador.

Incluso, más allá del cierre del Bloque 43-ITT, la producción petrolera de Ecuador ha estado en declive. A fines de 2023, la producción terminó sobre los 490 mil bpd y actualmente está en los 485 mil bpd, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR).

Si no es por el tema de las reservas, va a ser por la transición energética mundial. El país tiene que empezar en minería o valor agregado. El cacao puede ser una de las opciones. José Orellana Giler



Consultor empresarial

Entre las razones para la disminución en la producción petrolera están “las inestabilidades gerenciales (de Petroecuador), la corrupción y la injerencia política (...) Tenemos un serio problema, que por más de 15 años no se ha hecho exploración petrolera, lo cual nos está llevando al borde de que se están terminando las reservas probadas”, indicó Miguel Robalino, consultor en temas petroleros.

Gonzalo López: “El consumo de cine muta y nos lleva a reinventarnos” Leer más

El Gobierno de Daniel Noboa ha señalado que busca incrementar la producción petrolera a unos 600 mil bpd, sin explicar cómo lo logrará. En días pasados el viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, aseguró que se espera sellar la renegociación con empresas privadas que operan campos petroleros en la Amazonía. Esta es una de las estrategias para subir la producción nacional.

Tenemos un serio problema: por más de 15 años no se ha hecho exploración petrolera, lo cual nos está llevando al borde de que se están terminando las reservas. Miguel Robalino



Consultor petrolero

Si bien la producción petrolera de Ecuador ha mermado, es incorrecto decir que Ecuador ha dejado de ser un país petrolero, señaló el exministro de Energía René Ortiz. Para el extitular de esta cartera de Estado, uno de los problemas es a qué se destina el dinero que se obtiene del petróleo, como la importación de combustibles que el país no produce.

Reducción Para 2024, la proforma estima que la producción petrolera pasará de unos 485 mil bpd a 426 mil bpd, tras el cierre del Bloque 43-ITT.

“Petroecuador no ha podido levantar la producción de los campos que le han sido encargados para que sea el operador porque no tiene capacidad financiera independiente, porque la industria del petróleo requiere mucho dinero para sacar mucho dinero. Es muy rentable, pero el Gobierno no lo ve así”, manifestó el exministro.

También puede leer: Los Testigos de Jehová invitan a recordar el sacrificio de Jesucristo

La posición del Gobierno de Noboa de aplazar el cierre del Bloque 43-ITT es adecuada, pese a que en campaña se mostró a favor de su cierre, señaló el consultor empresarial José Orellana. Ese período de cinco años de cierre del ITT le dará un tiempo al país para pensar en un Ecuador pospetrolero.

“Si no es por el tema de las reservas, va a ser por la transición energética mundial. El país tiene que empezar en minería o valor agregado”, advirtió el experto.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ