Núñez anunció que trabaja en un nuevo Código de Trabajo

El Gobierno de Daniel Noboa tiene el reto de generar nuevas plazas de trabajo, en especial para los jóvenes. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó que para lograr esta meta necesitan del apoyo en la consulta popular, para que se apruebe el trabajo por hora y la reforma en el Código de Trabajo para establecer en contrato plazo fijo, el paso siguiente de esto es que presentará un nuevo Código de Trabajo.

La representante de la Cartera dio una rueda de prensa en Guayaquil, en el Hotel Oro Verde, después de que dio una conferencia a los miembros de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Guayaquil (Amcham) y de las cámaras binacionales. El tema que presentó a los empresarios fue Acciones 2024 del Ministerio de Trabajo para Impulsar la Generación de Empleos y la Competitividad Empresarial.

Enfatizó que será el Ministerio de Trabajo quien tendrá la tarea de definir los valores del contrato por hora, una vez de que así se determine legalmente.

Núñez dijo que en sector petrolero tendría un costo por hora superior al salario básico. Habló de la reestructuración del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y convenio con la Fuerza Área Ecuatoriana, que serán el brazo auxiliar para la reestructurar el SECAP en relación a sus edificios. "En esto hemos empezado a trabajar unos días atrás con la FAE", reiteró la ministra.

Sobre las cifras que los expertos cuestionan referentes a la creación de 60.000 nuevas plazas de trabajo manifestó que "hay ciegos que no quieren ver nunca, porque como son ciegos nunca podrán ver. Pero hay algunos con algo de inteligencia, es decir que no necesitan de la visión pueden sacar conclusiones y en Ecuador sí se ha contratado a más de 60.000 jóvenes, por las excepciones tributarias fueron el plus de la ley y antes nadie tuvo la inteligencia de incentivar trabajo con excepciones tributarias y serán más cuando venga el contrato por horas", indicó Núñez.

Aclaró que las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) son mensuales, mientras que en el Ministerio de Trabajo es a diario.

Entre los asistentes a la conferencia estuvo el analista económico, Jorge Calderón. Él opinó que hay varias propuestas que puede dar empleos a los jóvenes, "se ve una hoja de ruta esperamos que se puedan concretar. Pero se necesita del apoyo en la consulta popular y que las empresas arrimen el hombro para alcanzar la meta".

