A finales de mayo de 2023 Ecuador enviará un reporte a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DGMare), que es una Dirección General de la Comisión Europea, con la intención de que el bloque europeo levante al país la tarjeta amarilla. "Esperamos que sea el último reporte a la DGMare. Lo que fue una crisis pesquera, lo convertimos en oportunidad. Ecuador en el 2023 será un modelo de trazabilidad y sostenibilidad pesquera", indicó Julio José Prado en su cuenta de Twitter. Sin todo el trabajo que se ha hecho el riesgo era tener la tarjeta roja y con ello una gran pérdida para el sector de la pesca, pero los hechos son otros y más bien se camina a tener la tarjeta verde.

Ecuador recibió la tarjeta amarilla de parte de la Unión Europea en el 2019, por la incapacidad de anteriores autoridades de documentar y mostrar lo que el país hace para controlar la pesca ilegal y el cuidado del medio ambiente.

"La tarjeta amarilla recibida por el Ecuador el 30 de octubre de 2019, significó una advertencia pues en el marco del diálogo entre las partes, la UE encontró evidencia de fallos en los esquemas de administración. Los fallos identificados incluyen: i) un marco legal obsoleto que no se ajusta a las normas internacionales y regionales aplicables a la conservación y buena gestión de los recursos pesqueros. La aplicación de la ley se ve obstaculizada por este marco jurídico que, por ser obsoleto, no tiene efecto disuasorio entre los usuarios, ii) Existen deficiencias en términos de control, especialmente en la actividad de la pesca del atún y de las industrias de transformación. Dicha deficiencia socava la fiabilidad del sistema para identificar el origen (trazabilidad), en el que se basa la certificación de la legalidad de las capturas", explicó en el pasado en la página Web de la WWF, Pablo Guerrero, director Programa Marino de la WWF-Ecuador.

Entonces la primera tarea del país fue contar con una ley moderna y en este proceso Ecuador ha invertido 60 millones de dólares para volverse un país referente en trazabilidad pesquera, según el Ministerio de Producción.

A finales de febrero de 2023 siete eurodiputados visitaron Ecuador, el grupo estuvo encabezado por el presidente de la comisión de Pesca, Pierre Karleskind; ya en ese entonces Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería dijo que el deseo del sector es que para mayo o septiembre del 2023 Ecuador tenga la tarjeta verde de la UE. Las autoridades ahora anuncian que están en la recta final para obtener esta meta.

El ministro Prado detalló que el trabajo de ellos empezó hace 24 meses y tienen los logros que en otros destinos se consiguen en mucho más tiempo.

Enfatizó que impulsa la sostenibilidad y trazabilidad en varias industrias, en especial en la pesca.

Puso como ejemplo que pronto en Europa un cliente puede saber dónde se pescó, dónde se procesó el pescado que está en la lata de atún, en la etiqueta se pondrá un código de barra con la información detallada. "Esto nos va a poner adelante en el trabajo de la trazabilidad", manifestó.

Agregó que las cifras muestran el arduo trabajo que se ha hecho contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, las guías de movilización de productos de pesca entre 2020 y 2022 aumentaron en un 36 %, ahora se hacen más de 163.000 guías de movilización. En termino del control del territorio se ha aumentado en un 155 %, pasando de 5.700 a casi 15.000 visitas de control, para lograr esto se duplicó el personal que se dedica a esta tarea. Los certificados de monitoreo de control de desembarque subió un 65 %, pasaron de 100.000 a 176.000 y la cobertura de control de embarcaciones artesanales paso del 10 % al 42 %. "Esto significa que en pesca artesanal tenemos 42 % y en la industrial en un 100 %. Hoy tenemos el control más alto de los recursos pesqueros en el mundo", dijo Prado.

Los certificados de capturas, para las exportaciones, subieron 15 % pasaron de 9.500 a casi 11.000 en el 2022 y los premisos de pesca de embarcaciones industriales subieron en 14 %. "Esto significa que hemos mejorado en la trazabilidad y control pesquero, lo que nos pone como referente internacional. El sector pesquero en el pasado ya hacía su trabajo, no significa que la tarjeta amarilla es por un mal manejo del recurso pesquero, sino que no estaba documentado, no estaba automatizado, no estaba certificado porque el Estado no había hecho su trabajo de tener un sistema de trazabilidad, que ahora sí lo tenemos", manifestó Prado.

Entonces para Prado hay un futuro positivo para el sector, "vamos a salir de la tarjeta amarilla, aspiramos muy pronto tener la tarjeta verde de la UE. Vamos a entregar lo que consideramos sería el último informe, de allí vendría una comisión de la DGMare. Por esto decimos que estamos en la recta final para salir de la tarjeta amarilla", reiteró Prado.

