Ecuador recibe la Navidad a oscuras por los cortes de luz

A poco menos de dos meses para que el mundo celebre la Navidad, en Ecuador la magia está apagada. En años anteriores, desde septiembre los centros comerciales, hoteles, restaurantes y ciertas calles estaban ya encendidas de luces y decoración navideña; pero este año, debido a la crisis energética, eso casi ni se percibe.

En Quito, a puertas de arrancar las fiestas de fundación, la sensación de nostalgia y desazón se siente. Aceras y espacios tradicionalmente convertidos en puntos de venta de luces, bombillos, árboles, nacimientos, aroma a palo santo, muy característicos de estos días, no han aparecido. Tampoco los adornos en el espacio público. El Cabildo quiteño, junto con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), adelantó que el pesebre gigante que se levanta cada año en El Panecillo no se prenderá. “Las figuras estarán colocadas como todos los años, pero no se encenderán, entendiendo el contexto que vive el país”, afirmó un vocero.

La situación de incertidumbre se replica en los centros comerciales de la capital y otras ciudades como Guayaquil. En el Centro Comercial Iñaquito (CCI), unas pocas luces cuelgan en los pasillos, pero están apagadas, mientras la decoración de los locales se limita a una propuesta lo más básica posible, en la que prevalecen el trabajo manual, con letreros de ofertas y mensajes e imágenes alusivos a la Navidad.

Calles más al norte, el Quicentro Shopping sigue sumando generadores para mantener el interior del centro comercial iluminado. Esta semana instaló una potente planta en pleno bulevar, que es peatonal, en la puerta de entrada ubicada en la avenida Naciones Unidas. El fuerte ruido y el esmog que genera es permanente durante las horas de racionamiento. Mientras, otro generador estaba descargándose en la calle de la parte posterior del complejo. Consultados sobre su estrategia, señalaron que “vamos a continuar con el montaje de la decoración navideña, pero seremos consecuentes con la situación actual de crisis energética. Iremos definiendo las acciones”.

Lo mismo ocurrirá en los otros centros comerciales que maneja DK Management: San Luis Shopping, Portal Shopping, Quicentro Sur, Granados Plaza, Maltería Plaza en Latacunga, Mall del Pacífico en Manta y San Marino Shopping en Guayaquil.

En Mall El Jardín, el popular árbol gigante ubicado en la esquina de las avenidas Amazonas y República, recién está siendo instalado, a ritmo de cangrejo. Gabriela Muñoz, directora de marketing, explicó que “a estas alturas, ya hemos hecho totalmente la inversión. En un año normal, parte de la estrategia en Navidad es dar a los visitantes esa sensación de que estamos en un mundo mágico, con luces. Sin embargo, estamos muy conscientes de que este año tenemos que manejarlo con mucha responsabilidad frente a la situación tan crítica que vivimos. Todavía no podemos decir si en algún horario el árbol se va a prender o definitivamente no, porque con toda esta incertidumbre no tenemos decisiones sobre el papel”.

En el Puerto Principal, el árbol de Navidad del Policentro, un ícono del arranque de las festividades decembrinas en esta ciudad, será encendido el próximo 8 de noviembre, según previsiones. No obstante, se ha anunciado que sus luces permanecerán apagadas en las noches posteriores, y su encendido para esa única fecha será posible gracias a generadores eléctricos, asegurando así que la celebración del acto se lleve a cabo sin interrupciones.

Los arcos de luz que tradicionalmente Mall del Sur instala por esta época para contribuir con el ornato de la ciudad permanecen sin encenderse. “Decidimos instalarlos sin prenderlos exactamente con el mismo objetivo, el de embellecer el sector sur de la ciudad con motivos navideños. Y tengan la seguridad de que en caso de prenderlos a futuro, esto se haría con generación eléctrica propia”, manifestó una vocera de la firma.

En el caso de la hotelería, los establecimientos también se alistan. Alexander Hinojosa, gerente General de GO Quito Hotel, señaló que el enfoque priorizará lo natural, sostenible y vanguardista, tanto para las propuestas decorativas como para los eventos. “Limitamos el uso de luces y materiales que no se alineen con este concepto”.

Diego Vivero, director y vocero de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, dice que, paradójicamente, la crisis ha empezado a verse como una oportunidad. Muchos de los restaurantes previeron esto desde el año pasado y adquirieron generadores o se ubicaron en edificios que cuentan con estos. “Nuestra función no es solo dar de comer y beber. Estamos en la industria del entretenimiento, de la experiencia. Y cada restaurante mostrará, como ya ha pasado en otras crisis, su capacidad de creatividad y resiliencia. Nos hemos planteado un escenario complicado, buscaremos una fórmula para no dejar (de celebrar) estas fechas como momentos importantes, que empiezan con las fiestas de Quito. Queremos elevar el estado de ánimo de la gente a pesar de las adversidades”.

Actores de este sector confían en que diciembre siga siendo una buena época para mejorar las ventas. Piden a las autoridades dar un tratamiento especial a aquellas zonas turísticas delimitadas y definidas por ordenanza, como la de evitar que los cortes se realicen en horas no pico (almuerzo y cena).

