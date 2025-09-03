Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) confirmó que los pensionistas de vejez cuentan con dos incrementos automáticos de 10 dólares cada uno, que se suman a la pensión mensual sin necesidad de trámites adicionales. Estos beneficios se aplican cuando se realiza el ajuste general de pensiones al inicio de cada año, además de la revalorización anual por inflación.

Requisitos para acceder a los incrementos

El IESS diferencia dos categorías de aumento. El primero es el denominado Mejor Aumento, que se concede a los jubilados que cumplen 70 años de edad y acreditan 420 aportaciones o más. El segundo es el Aumento Excepcional, destinado a quienes cumplen 80 años y registran al menos 360 aportaciones. Este último no se entrega si el jubilado ya recibió el anterior. Ambos ajustes se aplican de forma automática en el sistema de pensiones.

Valores de las pensiones en 2025

Conoce el nuevo bono de alimentos y las becas que se entregan en Quito Leer más

Para este año, el Salario Básico Unificado (SBU) es de 470 dólares, cifra que sirve como referencia para determinar los pisos y techos de las pensiones. Según la resolución vigente, las pensiones mínimas van de 235 a 470 dólares, dependiendo de los años aportados, mientras que las máximas se ubican entre 1.175 y 2.585 dólares. A estos montos se añaden los incrementos automáticos cuando corresponde, así como la revalorización anual que se calcula con base en la inflación reportada por el INEC.

RELACIONADAS Consulta con tu cédula si cobras el bono de septiembre 2025 en el MIES o BanEcuador

Beneficiarios y calendario de pagos

Los beneficiarios de estos aumentos son exclusivamente los jubilados por vejez que cumplan las condiciones de edad y aportaciones. Los pensionistas de invalidez o montepío no acceden a estos incrementos. El IESS deposita las pensiones cada día 20 de mes, junto con los aumentos y beneficios adicionales como el décimo tercero y décimo cuarto sueldo, según corresponda a la región. Los jubilados pueden verificar en línea, a través del portal institucional, el rol de pensión y la aplicación de los incrementos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ